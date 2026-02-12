«Любовь не измеряется количеством букетов»: 14 февраля может стать поводом проявить тепло
Психолог Загородняя: чем глубже отношения, тем менее важен календарный повод
День всех влюбленных, который отмечают 14 февраля, для многих становится своеобразным экраном, на который каждый проецирует свои ожидания, страхи и потребности. Об этом рассказала психолог Татьяна Загородняя.
По ее словам, люди часто испытывают раздражение из-за обязательств продемонстрировать чувства или идеальные отношения в этот день. Однако, по словам психолога, намного важнее, когда любовь присутствует в повседневности и не нуждается в подтверждении любви в конкретную дату. Загородняя добавила, что многие мужчины относятся к 14 февраля скептически.
«Часто за этим стоит не отрицание чувств, а сопротивление внешнему давлению — нежелание играть по правилам, продиктованным маркетингом. Если в отношениях достаточно внимания и тепла на постоянной основе, возможно, стоит отнестись к этому с пониманием — и даже с юмором», – сказала психолог в разговоре с argumenti.ru.
При этом 14 февраля может стать и дополнительной возможностью проявить тепло. Тем не менее, по словам Загородней, любовь не измеряется количеством букетов или романтических ужинов. Она проявляется в том, как люди обходятся друг с другом в обычные дни, заключила эксперт.
Тем временем большинство россиян все же планируют порадовать свою вторую половинку в День всех влюбленных. По данным совместного исследования сети магазинов Fix Price и РОМИР, многие будут дарить своим партнерам полезные презенты, пишет Москва 24.
Так, 37% опрошенных при выборе подарка планируют исходить из интересов партнера, а 30% выберут совместный поход в ресторан, кино или на концерт, еще 27% респондентов планируют приобрести конфеты и валентинки, а каждый четвертый — предметы интерьера, посуду или мягкие игрушки.
«Значительная доля россиян (38%) заявила, что не ждет подарка, так как не считает этот день праздником. Почти для каждого третьего (29%) важнее знак внимания, чем серьезный подарок. А каждый пятый думает, что наличие подарка совсем не обязательно», — говорится в материале.
8% опрошенных признались, что ждут серьезных подарков от своих партнеров и расстроятся, если их не получат.