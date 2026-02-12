«Любовь не измеряется количеством букетов»: 14 февраля может стать поводом проявить тепло

12 февраля 2026, 11:35

Психолог Загородняя: чем глубже отношения, тем менее важен календарный повод

Фото: iStock/Olena Miroshnichenko

День всех влюбленных, который отмечают 14 февраля, для многих становится своеобразным экраном, на который каждый проецирует свои ожидания, страхи и потребности. Об этом рассказала психолог Татьяна Загородняя.





По ее словам, люди часто испытывают раздражение из-за обязательств продемонстрировать чувства или идеальные отношения в этот день. Однако, по словам психолога, намного важнее, когда любовь присутствует в повседневности и не нуждается в подтверждении любви в конкретную дату. Загородняя добавила, что многие мужчины относятся к 14 февраля скептически.





«Часто за этим стоит не отрицание чувств, а сопротивление внешнему давлению — нежелание играть по правилам, продиктованным маркетингом. Если в отношениях достаточно внимания и тепла на постоянной основе, возможно, стоит отнестись к этому с пониманием — и даже с юмором», – сказала психолог в разговоре с argumenti.ru.

«Значительная доля россиян (38%) заявила, что не ждет подарка, так как не считает этот день праздником. Почти для каждого третьего (29%) важнее знак внимания, чем серьезный подарок. А каждый пятый думает, что наличие подарка совсем не обязательно», — говорится в материале.