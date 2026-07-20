Сексолог Мелехина назвала распространённые ошибки женщин при оральных ласках
Сексолог Олеся Мелехина перечислила типичные ошибки, которые женщины нередко допускают во время орального соития. Об этом специалист рассказал в своём Телеграм-канале.
Среди наиболее частых промахов эксперт выделила чрезмерную глубину проникновения, что может спровоцировать рвотный рефлекс. Также к распространённым ошибкам Мелехина отнесла напряжённые мышцы языка, неудобный угол наклона головы и попытки дышать, когда проход в носоглотке перекрыт. По словам сексолога, сильный страх неприятных ощущений тоже может стать причиной рвотного рефлекса.
Специалист подчеркнула, что в процессе важно сохранять расслабленность мышц лица и шеи. Вместе с тем Мелехина посоветовала следить за достаточным уровнем увлажнения во время интимной практики.
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