«Подталкиваете себя к инсульту»: Врач назвала главную опасность майских праздников

Врач Чиркова: шашлык на майских праздниках может привести к обострению язвы

Традиционные весенние выходные: шашлык, перепаханная дача, а дальше — больница. По мнению специалистов, два самых опасных весенних сценария — обострение гипертонии и язвы. Как этого избежать?





Заведующая центром медицинской профилактики Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» дала чёткий алгоритм: что можно и чего не рекомендуется делать в праздники.





«ЖКТ — это хронометр. Для него очень важно, чтобы всё происходило по часам. А весной этот хронометр сбивается. Симптомы обострения: боли, вздутие, изжога, "качели" из запоров и поносов», — сказала она.

«Пища должна быть термически, химически и механически щадящей. Шашлык, например, можно сделать дома — отварить, потом нанизать на шампур, съесть без соуса и просто радоваться встрече с друзьями», — посоветовала Чиркова.

«Принимать препараты, когда уже поплохело — это грубость и глупость. Вы подталкиваете себя к инсульту и инфаркту. Пить лекарства надо тогда, когда вам хорошо. Чтобы дальше было хорошо. Лечение сердечных болезней — пожизненное. Высыпаться, есть лёгкую еду и не наклоняться на грядках», — резюмировала собеседница.