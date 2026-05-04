«Подталкиваете себя к инсульту»: Врач назвала главную опасность майских праздников
Врач Чиркова: шашлык на майских праздниках может привести к обострению язвы
Традиционные весенние выходные: шашлык, перепаханная дача, а дальше — больница. По мнению специалистов, два самых опасных весенних сценария — обострение гипертонии и язвы. Как этого избежать?
Заведующая центром медицинской профилактики Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» дала чёткий алгоритм: что можно и чего не рекомендуется делать в праздники.
«ЖКТ — это хронометр. Для него очень важно, чтобы всё происходило по часам. А весной этот хронометр сбивается. Симптомы обострения: боли, вздутие, изжога, "качели" из запоров и поносов», — сказала она.
По словам эксперта, болезни ЖКТ по большей части не смертельные, но качество жизни портят очень сильно. И здесь важно соблюдать диету.
«Пища должна быть термически, химически и механически щадящей. Шашлык, например, можно сделать дома — отварить, потом нанизать на шампур, съесть без соуса и просто радоваться встрече с друзьями», — посоветовала Чиркова.
Говоря про сердечно-сосудистые болезни, врач напомнила, что основной смысл терапии гипертонии — чтобы не случилось скачка давления и спазма сосуда.
«Принимать препараты, когда уже поплохело — это грубость и глупость. Вы подталкиваете себя к инсульту и инфаркту. Пить лекарства надо тогда, когда вам хорошо. Чтобы дальше было хорошо. Лечение сердечных болезней — пожизненное. Высыпаться, есть лёгкую еду и не наклоняться на грядках», — резюмировала собеседница.