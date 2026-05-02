Врач объяснил главную опасность удаленной работы
Главная опасность работы на удаленке — разрушение здоровья и системные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в разговоре с «Лентой.ру».
Одна из главных проблем, по словам врача, — это недостаток физической активности. Сегодня люди и так ведут малоподвижный образ жизни, а в условиях удаленной работы исчезают даже минимальные физические нагрузки: нет необходимости ходить на работу, подниматься по лестнице, ходить в магазин, так как продукты можно заказать онлайн.
Работа из дома, как правило, связана с длительным сидением за компьютером. Рабочее место может быть организовано по-разному: либо наспех, с использованием неудобного табурета и любого стола, либо слишком комфортно — на диване или кровати. Однако такой комфорт может обернуться проблемами. Длительное пребывание в неправильной позе или в полулежачем положении может привести к застою крови в области поясницы и малого таза, что чревато болями в пояснице, ограничением подвижности суставов и варикозным расширением вен, предупредил врач.
Кроме того, работа за ноутбуком часто приводит к наклону головы и сильному сгибанию шеи, что вызывает сдавливание межпозвонковых дисков в шейном отделе и может привести к протрузиям, грыжам, болям в шее, затылке и плечах, а также головокружениям. Неправильное положение рук при работе с клавиатурой и мышкой может вызвать онемение и боли в запястьях, а плохое освещение и неудобное расположение экрана — ухудшение зрения.
Умнов рекомендовал правильно организовать рабочее место при работе из дома. Экран компьютера должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии вытянутой руки, а освещение должно быть достаточным. Стул желательно выбрать с поддержкой поясницы, чтобы ноги полностью стояли на полу или на подставке, а углы в коленях и локтях составляли около 90 градусов.
Важно больше двигаться: вставать каждые час, делать короткие пятиминутные перерывы для отдыха и легкой разминки. Это поможет снизить мышечный дискомфорт и нагрузку на глаза. Не стоит игнорировать даже незначительные неприятные ощущения: если после рабочего дня регулярно болят шея или немеют руки, это сигнал о необходимости изменить организацию труда, заключил специалист.
