Врач раскрыла неожиданную особенность женского тела
Врач-консультант Андреа Мадуро объяснила, как проявляется женская эрекция и почему такую реакцию не стоит считать редкостью. Она отметила, что процесс связан с клитором и возникает при возбуждении. Об этом пишет Metro.
По словам специалиста, он содержит эректильную ткань. Во время возбуждения она наполняется кровью. Внешние изменения почти не заметны, так как большая часть органа находится внутри тела. Женщина в этот момент может ощутить повышенную чувствительность в интимной зоне. Иногда появляется легкая пульсация. У части женщин возникает чувство тепла или давления.
Андреа Мадуро добавила, что такая реакция входит в норму женской физиологии. Нередко ее сопровождает естественная смазка. Врач считает, что понимание таких особенностей помогает разрушать мифы о женской сексуальности.
