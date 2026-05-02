Врач предупредил о смертельной опасности сочетания шашлыков с одним алкогольным напитком
Сочетание шашлыка и водки не просто вредно, а смертельно опасно. Об этом заявил психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов в беседе с «Лентой.ру».
Для расщепления жиров, содержащихся в шашлыке и соусах, поджелудочная железа должна экстренно вырабатывать ферменты. Однако алкоголь, попадая в кровь, вызывает спазм протоков поджелудочной железы и желчного пузыря, что препятствует выходу ферментов и желчи в кишечник. Они застаиваются, начинают переваривать сам орган, что может привести к острому панкреатиту, объяснил врач. Он также отметил, что мясо, приготовленное на огне, содержит канцерогены, а алкоголь способствует их более глубокому проникновению в клетки, увеличивая риск онкологических заболеваний.
Жирная пища создает в желудке пленку, которая замедляет всасывание этанола в кровь. Из-за этого человек долго не чувствует опьянения и выпивает больше, чем планировал. Когда жировая пленка разрушается, весь алкоголь мгновенно поступает в кровь, что резко повышает его концентрацию и усиливает токсическое воздействие на мозг и печень, подчеркнул нарколог.
Кроме того, любой алкоголь, даже после однократного употребления, повышает артериальное давление на несколько дней. Шашлык, особенно если его готовить с большим количеством соли и специй, задерживает жидкость в организме, а жирный белок сгущает кровь. Такая комбинация создает идеальные условия для развития гипертонического криза, инфаркта миокарда или инсульта, заключил Хакимзанов.
