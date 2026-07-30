30 июля 2026, 16:13

Фото: iStock/DragonImages

Утром вы вспомнили человека, с которым давно не общались, а спустя несколько часов случайно увидели его на улице. В такие моменты легко поверить в «шестое чувство», знак судьбы или особую связь. Но психология предлагает другое объяснение: мозг постоянно ищет закономерности и придаёт особое значение ярким совпадениям.





Содержание Почему случайная встреча кажется предчувствием Избирательная память создаёт иллюзию вещих мыслей Самосбывающееся пророчество: как ожидание меняет поведение Интуиция не магия, а работа накопленного опыта Как отличить полезный внутренний сигнал от тревоги Почему важно не обвинять себя и других Стоит ли доверять интуиции

Доктор психологических наук Андрей Цветков в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, почему учёные скептически относятся к ссылкам на интуицию, как память меняет картину прошлого и в каких случаях внутренний голос всё же стоит услышать. По словам эксперта, интуиция не равна магии. Чаще она отражает накопленный опыт, эмоции, тревоги и скрытые желания человека.



Полную версию подкаста слушайте по ссылке .



Почему случайная встреча кажется предчувствием

«Если наше предчувствие не сбывается, нам гораздо проще его не запоминать. Автобиографическая память редактируется очень сильно», — замечает эксперт.

Избирательная память создаёт иллюзию вещих мыслей

Фото: iStock/Jelena Stanojkovic

Самосбывающееся пророчество: как ожидание меняет поведение

Интуиция не магия, а работа накопленного опыта

«Если интуиция что-то подсказывает, скорее возникает вопрос: почему мы хотим или, наоборот, боимся с этим столкнуться?» — задаётся вопросом психолог.

Как отличить полезный внутренний сигнал от тревоги

Что именно я сейчас чувствую: страх, злость, интерес, надежду или вину?

Какие факты подтверждают моё ощущение?

Какие обстоятельства говорят об обратном?

Напоминает ли эта ситуация прошлый болезненный опыт?

Что я хочу получить в итоге?

Что произойдёт, если я ничего не сделаю прямо сейчас?

Фото: iStock/fizkes

Почему важно не обвинять себя и других

Стоит ли доверять интуиции

«Тебе нужно выбрать, о чём ты будешь жалеть. О том, что ты это сделал, или о том, что ты этого не сделал», — философствует Андрей Цветков.