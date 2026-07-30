Мошенники нашли новое применение дипфейкам
В 2026 году дипфейки начали применяться не только для поддельных видео и звонков, но и для обхода корпоративных процедур безопасности. Об этом рассказал руководитель синхронных коммуникаций платформы DION ИТ-холдинга Т1 Вадим Бондарь.
По его словам, которые передает телеканал RT, теперь злоумышленники могут прямо во время видеозвонка менять внешность и голос человека практически без заметных признаков подмены. Специалист подчеркнул, что превратило подобные кибератаки из единичных случаев в массовые.
Одним из самых распространенных сценариев он назвал онлайн-собеседования. В таких случаях на экране появляется цифровая копия кандидата, созданная нейросетью, а само собеседование проходит другой человек — более опытный и квалифицированный.
6% респондентов признались, что либо сами выдавали себя за другого, либо просили кого-то пройти собеседование вместо них. Аналитики прогнозируют, что к 2028 году каждый четвертый кандидат может прибегать к такому мошенничеству. В результате компания рискует нанять сотрудника под чужой личностью и предоставить ему доступ к внутренним системам.
Эксперт подчеркнул, что полагаться только на визуальную проверку уже недостаточно — эффективная защита должна включать инструменты детекции дипфейков, многофакторную аутентификацию и дополнительные процедуры подтверждения личности.
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