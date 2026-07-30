Мошенники нашли новое применение дипфейкам

30 июля 2026, 15:50

IT-эксперт Бондарь: дипфейки стали способом обхода корпоративной безопасности

Фото: iStock/Ju Production

В 2026 году дипфейки начали применяться не только для поддельных видео и звонков, но и для обхода корпоративных процедур безопасности. Об этом рассказал руководитель синхронных коммуникаций платформы DION ИТ-холдинга Т1 Вадим Бондарь.