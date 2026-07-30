Россиянок предупредили о серьёзной деформации кожи после тренда «губы под айкос»
Врач Егорова предупредила о деформации губ из-за нового тренда с филлерами
Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова предупредила о рисках нового интернет-тренда среди россиянок, который предполагает изменение формы губ «под айкос».
В беседе с «Абзацем» специалист отметила, что введение большого объёма филлеров ради сомнительных веяний приводит к деформации тканей.
«Вводится очень много филлера, и кайма губ сильно растягивается, поэтому я бы такой процедурой увлекаться точно не советовала. Спустя два-три года филлер уйдёт, и кожа просто повиснет. Нужно будет восстанавливать форму. Но совсем не факт, что подобная гипертрофированная форма будет актуальна и модна через семь-восемь лет», — подчеркнула эксперт.Косметолог заключила, что возвращать упругость растянутым тканям придётся в любом случае.