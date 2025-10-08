«Подушечное меню»: Стало известное о новом тренде среди уставших россиян
Туроператор Ромашкин: «сонный туризм» — тренд на заботу о ментальном здоровье
В России набирает популярность «сонный туризм» — специальные короткие поездки, главной целью которых является качественный отдых и глубокий сон. То есть выспаться как в сказке, отключиться от городского шума и побыть в тишине становится не мечтой, а реальностью.
Вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с «Радио 1» заявил, что «сонный туризм» — это не просто мода, а часть глобального тренда на заботу о ментальном здоровье.
«Наши люди много работают, сильно устают, недосыпают, поэтому интерес к этому направлению растет», — прокомментировал он.
По его словам, это явление в контексте общего запроса направлен на релакс и антистресс, а основная аудитория — активные люди в возрасте 30-40 лет.
«Люди хотят снять нервное напряжение, как-то расслабиться. И сон — часть этих программ оздоровления. Также здесь важно желание многих путешествовать в одиночку и отвлечься от бытовых обязанностей», — объяснил туроператор.
Он отметил, что отели, идущие в ногу со временем, уже начали активно подстраиваться под новый запрос. Речь идет не просто о тихом номере, а о комплексном подходе: специальных ортопедических матрасах, дополнительном затемнении окон и шумоизоляции, радиоизлучателях, которые позволяют снизить активность мозга во время сна.
«"Сонный туризм" — это не каприз, а сформировавшаяся потребность. Еще можно внедрить, например, "подушечное меню" в отелях: выбор из трех подушек. Это улучшит качество сна», — заключил специалист.