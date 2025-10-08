«Подушечное меню»: Стало известное о новом тренде среди уставших россиян

08 октября 2025, 15:22

Туроператор Ромашкин: «сонный туризм» — тренд на заботу о ментальном здоровье

Фото: iStock/Zinkevych

В России набирает популярность «сонный туризм» — специальные короткие поездки, главной целью которых является качественный отдых и глубокий сон. То есть выспаться как в сказке, отключиться от городского шума и побыть в тишине становится не мечтой, а реальностью.





Вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с «Радио 1» заявил, что «сонный туризм» — это не просто мода, а часть глобального тренда на заботу о ментальном здоровье.





«Наши люди много работают, сильно устают, недосыпают, поэтому интерес к этому направлению растет», — прокомментировал он.

«Люди хотят снять нервное напряжение, как-то расслабиться. И сон — часть этих программ оздоровления. Также здесь важно желание многих путешествовать в одиночку и отвлечься от бытовых обязанностей», — объяснил туроператор.

«"Сонный туризм" — это не каприз, а сформировавшаяся потребность. Еще можно внедрить, например, "подушечное меню" в отелях: выбор из трех подушек. Это улучшит качество сна», — заключил специалист.