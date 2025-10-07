Московская область вошла в топ-5 регионов по числу МСП в сфере туризма

07 октября 2025, 22:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье попало в пятёрку регионов-лидеров с наибольшей концентрацией субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«На малый и средний бизнес в России приходится три четверти доходов всех туристических компаний страны. По итогам прошлого года в сфере туризма работали более 76 тысяч МСП. Их суммарный доход превысил триллион рублей», – сообщил министр экономического развития Максим Решетников.