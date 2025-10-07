Московская область вошла в топ-5 регионов по числу МСП в сфере туризма
Подмосковье попало в пятёрку регионов-лидеров с наибольшей концентрацией субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«На малый и средний бизнес в России приходится три четверти доходов всех туристических компаний страны. По итогам прошлого года в сфере туризма работали более 76 тысяч МСП. Их суммарный доход превысил триллион рублей», – сообщил министр экономического развития Максим Решетников.Наибольшую концентрацию малых и средних предприятий в сфере туризма зафиксировали в Москве (13,5%), Краснодарском крае (8,1%), Санкт-Петербурге (6,8%) Московской и Свердловской областях (5,9% и 3,1% соответственно».
Среди всех МСП в сфере туризма самым востребованным является гостиничный бизнес.
Среди регионов по числу малых и средних предприятий в гостиничном бизнесе лидируют Краснодарский край (12,8%), Москва (9,8%), Санкт-Петербург (5,3%), Московская область и Крым (4,3% и 4,1% соответственно).