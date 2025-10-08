Стало известно, что россияне планируют делать на ноябрьских праздниках
Турэксперт Осипова: Россияне активно бронируют отдых внутри РФ в ноябре
Предстоящие ноябрьские праздники большая часть российских туристов проведёт в путешествиях по России. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.
Напомним, россияне будут отдыхать три дня со 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства после шестидневной рабочей недели.
«В этом году российские туристы активнее планируют поездки внутри страны на ноябрьские выходные. Где-то на 16 % по сравнению с прошлым годом выросло количество бронирований на эти даты. По основным направлениям на эти праздники первое место занимают Санкт-Петербург и Москва», — рассказала Осипова Общественной Службе Новостей.Кроме того, россияне поедут в Казань, Подмосковье, Сочи, Кавказские Минводы и Крым на экскурсионные программы, лечебный отдых и шоппинг.
Она добавила, что в дальние поездки за границу многие отправятся на длительных новогодних каникулах.
В свою очередь депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил в беседе с RT, на Новый год россияне будут отдыхать 12 дней подряд.
«31 декабря, станет выходным: этот день перенесён с воскресенья, 4 января. Ещё один перенос касается 3 января, выходной с этой даты будет перенесён на пятницу, 9 января. Таким образом, непрерывный период отдыха продлится с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно», — отметил депутат.
Он добавил, что в 2026 году россияне будут отдыхать три дня в феврале на День защитника Отечества, в марте на Международный женский день, на майских праздниках, в День России, а также 4 ноября в честь Дня народного единства.