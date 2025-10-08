Стало известно, что россияне планируют делать на ноябрьских праздниках

08 октября 2025, 14:54

Турэксперт Осипова: Россияне активно бронируют отдых внутри РФ в ноябре

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Предстоящие ноябрьские праздники большая часть российских туристов проведёт в путешествиях по России. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.





Напомним, россияне будут отдыхать три дня со 2 по 4 ноября по случаю Дня народного единства после шестидневной рабочей недели.





«В этом году российские туристы активнее планируют поездки внутри страны на ноябрьские выходные. Где-то на 16 % по сравнению с прошлым годом выросло количество бронирований на эти даты. По основным направлениям на эти праздники первое место занимают Санкт-Петербург и Москва», — рассказала Осипова Общественной Службе Новостей.

