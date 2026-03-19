«Подушка безопасности»: эксперт Центробанка раскрыла тонкости программы долгосрочных сбережений

19 марта 2026, 17:38

Эксперт ЦБ Игтисамова: ПДС поможет создать финансовую подушку безопасности

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) в России набирает популярность, но у многих до сих пор остаются вопросы: действительно ли она помогает накопить на пенсию и какие преимущества даёт, а также кому подойдёт такой инструмент?





Программа действует с 2024 года и позволяет формировать накопления на будущее, а разобраться в деталях помогла эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Лира Игтисамова в эфире «Радио 1». По её словам, ПДС — это добровольный инструмент, который даёт возможность постепенно создавать финансовую подушку, а также получать поддержку от государства и налоговые льготы. Она пояснила, что участники могут вносить средства по мере возможностей, а накопления формируются на протяжении длительного срока — до 15 лет, с возможностью досрочного использования в отдельных случаях.





«Действительно, программа долгосрочных сбережений получила свою реализацию в 2024 году. То есть, по сути, мы имеем почти двухлетний срок работы этой программы. Ну, сказать, что она создана, чтобы разбогатеть, это не совсем так. Скорее — сохранить свои сбережения, накопления, чтобы создать себе определённую подушку безопасности, финансовую подушку к своему выходу на пенсию», – пояснила специалист.

«Предусмотрено государственное финансирование личных взносов. То есть человек при вступлении в программу долгосрочных сбережений переводит часть своей накопительной пенсии. А если человек вносит не менее 2 000 ₽ в год, то он уже получает право на такое софинансирование. Но максимальная сумма, которую вы можете получить в год, это 36 000 ₽», – отметила собеседница «Радио 1».