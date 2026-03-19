«Подушка безопасности»: эксперт Центробанка раскрыла тонкости программы долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) в России набирает популярность, но у многих до сих пор остаются вопросы: действительно ли она помогает накопить на пенсию и какие преимущества даёт, а также кому подойдёт такой инструмент?
Программа действует с 2024 года и позволяет формировать накопления на будущее, а разобраться в деталях помогла эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Лира Игтисамова в эфире «Радио 1». По её словам, ПДС — это добровольный инструмент, который даёт возможность постепенно создавать финансовую подушку, а также получать поддержку от государства и налоговые льготы. Она пояснила, что участники могут вносить средства по мере возможностей, а накопления формируются на протяжении длительного срока — до 15 лет, с возможностью досрочного использования в отдельных случаях.
«Действительно, программа долгосрочных сбережений получила свою реализацию в 2024 году. То есть, по сути, мы имеем почти двухлетний срок работы этой программы. Ну, сказать, что она создана, чтобы разбогатеть, это не совсем так. Скорее — сохранить свои сбережения, накопления, чтобы создать себе определённую подушку безопасности, финансовую подушку к своему выходу на пенсию», – пояснила специалист.
Игтисамова также подробно объяснила механизм государственной поддержки. По её словам, при внесении личных средств участник может рассчитывать на софинансирование, размер которого зависит от дохода. При этом максимальная сумма поддержки ограничена, а сама программа стимулирует регулярные взносы. Дополнительно участники могут оформить налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ, что увеличивает итоговую выгоду.
«Предусмотрено государственное финансирование личных взносов. То есть человек при вступлении в программу долгосрочных сбережений переводит часть своей накопительной пенсии. А если человек вносит не менее 2 000 ₽ в год, то он уже получает право на такое софинансирование. Но максимальная сумма, которую вы можете получить в год, это 36 000 ₽», – отметила собеседница «Радио 1».
Отдельно в эфире затронули различия между ПДС и классической накопительной пенсией. В отличие от прежней системы, где выплаты делятся на длительный период, новая программа даёт больше гибкости: можно выбрать формат получения средств, включая единовременную выплату или регулярные начисления. Также предусмотрена возможность досрочного снятия денег при жизненных трудностях.
В завершение Игтисамова подчеркнула, что ПДС — это прежде всего инструмент долгосрочного планирования, который сочетает личные накопления, государственную поддержку и инвестиционный доход. По её словам, программа даёт возможность не только сохранить средства, но и заранее подготовиться к будущим финансовым задачам.