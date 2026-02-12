12 февраля 2026, 12:24

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В 2026 году произошло расширение мер поддержки семей с детьми в Московской области. Власти региона пересмотрели подход к выплатам, пособиям и льготам, сделав акцент на многодетных и малообеспеченных семьях, а также на детях из семей участников спецоперации. Что именно изменилось и на какую помощь можно рассчитывать – в материале «Радио 1».





Какие есть выплаты, пособия и льготы на детей в Подмосковье в 2026 году

«Единое пособие»: базовая поддержка семей с детьми

Фото: iStock/macniak

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка

Пособие по беременности и родам и выплаты до полутора лет

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Материнский капитал: индексация и новые суммы

728,92 тысячи рублей – на первого ребенка;

963,24 тысячи рублей – на второго ребенка, если семья ранее не получала выплату;

234,32 тысячи рублей – доплата за второго ребенка, если маткапитал уже был оформлен на первого.

Региональные меры поддержки семей с детьми в Московской области

Выплаты на школьную форму

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Обучение детей из многодетных семей

Выплаты для молодых и многодетных семей

Поддержка детей участников СВО

Фото: iStock/Oleg Elkov

Как получить и кому положены выплаты и льготы