Выплаты, пособия и льготы на детей в Подмосковье в 2026 году: кому положены и как получить?
В 2026 году произошло расширение мер поддержки семей с детьми в Московской области. Власти региона пересмотрели подход к выплатам, пособиям и льготам, сделав акцент на многодетных и малообеспеченных семьях, а также на детях из семей участников спецоперации. Что именно изменилось и на какую помощь можно рассчитывать – в материале «Радио 1».
Какие есть выплаты, пособия и льготы на детей в Подмосковье в 2026 году
Подмосковье вошло в 2026 год со сбалансированным бюджетом, при формировании которого учитывались как поправки депутатов, так и предложения жителей, прозвучавшие на публичных слушаниях. Существенные средства направили на социальную сферу, что напрямую отразилось на поддержке семей с детьми.
Одними из самых крупных статей расходов стали образование (217 миллиардов рублей), здравоохранение (184 миллиарда) и социальная защита населения (165 миллиардов). Утверждение бюджета сопровождалось повышением прожиточного минимума, от которого зависят размеры большинства пособий. Для детей в Московской области он установлен на уровне 19 677 рублей, что автоматически повлияло на расчет социальных выплат.
Система поддержки семей с детьми в регионе складывается из федеральных и региональных мер. В Подмосковье они дополняют друг друга, а в ряде случаев – расширяются за счет областного бюджета.
«Единое пособие»: базовая поддержка семей с детьми
Единое пособие действует в России с 2023 года и выплачивается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при соблюдении ряда условий. Назначением занимается Социальный фонд России.
Право на выплату имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, имущество укладывается в установленный перечень, а у взрослых есть трудовой доход либо уважительные причины его отсутствия.
В 2026 году Московская область вошла в эксперимент, в рамках которого учитываются поступления на банковские счета и вклады. Если они превышают 200% годового дохода семьи, в назначении пособия могут отказать.
Размер выплаты составляет от 50 до 100% прожиточного минимума для детей в регионе. В 2026 году это ориентировочно от 9,1 тысячи до 18,3 тысячи рублей в месяц на ребенка, а для беременных женщин – от 10,3 тысячи до 20,6 тысячи рублей.
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка
Один из родителей имеет право на единовременную выплату при рождении ребенка независимо от дохода и занятости. С 1 февраля 2026 года пособие проиндексировано на 5,6% и составляет 28,5 тысячи рублей. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого.
Такой же размер установлен и для пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Если усыновили ребёнка-инвалида, ребёнка старше семи лет либо братьев и сестёр, выплата с 1 февраля 2026 года составляет 217 384 рубля.
Пособие по беременности и родам и выплаты до полутора лет
Работающие женщины, студентки очной формы обучения, военнослужащие по контракту и женщины, уволенные из-за ликвидации компании во время отпуска по беременности и родам получают пособие на основании больничного листа. В 2026 году максимальный размер выплаты при обычной беременности увеличен до 955 836 рублей.
После рождения ребенка один из родственников, фактически осуществляющий уход, может оформить пособие по уходу до полутора лет. Минимальный размер с 1 февраля 2026 года составляет 10 837 рублей, максимальный – 83 021 рубль в месяц. Сохранено право получать выплату даже при выходе на работу.
Материнский капитал: индексация и новые суммы
Материнский капитал в 2026 году также проиндексировали на 5,6%. С 1 февраля действуют следующие размеры:
- 728,92 тысячи рублей – на первого ребенка;
- 963,24 тысячи рублей – на второго ребенка, если семья ранее не получала выплату;
- 234,32 тысячи рублей – доплата за второго ребенка, если маткапитал уже был оформлен на первого.
Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, товары и услуги для детей-инвалидов, а также на ежемесячные выплаты до достижения ребенком трех лет при соблюдении условий по доходам.
Региональные меры поддержки семей с детьми в Московской области
Подмосковье расширило ряд собственных программ, которые действуют дополнительно к федеральным выплатам.
Выплаты на школьную форму
В 2026 году расширено право на ежегодную выплату в 3000 рублей на покупку школьной формы для многодетных семей. Теперь ее могут получить и родители детей, обучающихся за пределами региона. Для семей с низкими доходами предусмотрена дополнительная выплата в 7000 рублей.
Обучение детей из многодетных семей
Семьям, воспитывающим четырех и более детей, компенсируют 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме. Эта мера распространяется на образовательные учреждения среднего профессионального образования.
Выплаты для молодых и многодетных семей
На 2026 год продлили выплату в размере 300 тысяч рублей для семей, в которых родители не достигли 35 лет и в которых родился третий или последующий ребенок.
Поддержка детей участников СВО
Семьи участников спецоперации в Московской области получают более 30 региональных мер поддержки. Среди них – бесплатное питание для школьников и студентов, компенсации оплаты ЖКУ, помощь в устройстве детей в школы, детские сады, кружки и секции.
Для семей участников СВО, воспитывающих детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями здоровья, введены дополнительные выплаты в размере 24 тысяч рублей.
Кроме того, через комплексную услугу «Защитники Отечества» семьи автоматически оформляют социальные карты, компенсации и другие льготы без отдельного сбора документов.
Как получить и кому положены выплаты и льготы
Большинство пособий оформляется через «Госуслуги», МФЦ или отделения Социального фонда России. Материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка назначаются в беззаявительном порядке.
Для оформления других выплат понадобятся документы, подтверждающие состав семьи, доходы, обучение или инвалидность ребенка. Деньги перечисляются на карту «Мир» или банковский счет.
В 2026 году в Московской области действует одна из самых разветвленных систем поддержки семей с детьми, где федеральные выплаты дополняются региональными мерами, напрямую зависящими от бюджета и прожиточного минимума региона.