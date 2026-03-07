Названы категории россиян, у которых с 1 апреля увеличится пенсия

07 марта 2026, 08:13

РИА Новости: выплаты пенсий гражданам, достигшим 80 лет, увеличатся с 1 апреля

Фото: iStock/Oleg Elkov

У ряда категорий граждан с 1 апреля увеличится размер пенсии. Об этом сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.