Названы категории россиян, у которых с 1 апреля увеличится пенсия
У ряда категорий граждан с 1 апреля увеличится размер пенсии. Об этом сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,8% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Это коснется пенсий по инвалидности I, II и III групп, а также пенсий инвалидам с детства и детям-инвалидам.
Финогенова уточнила, что индексация также затронет социальные пенсии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выплаты представителям малочисленных народов Севера, включая мужчин с 55 лет и женщин с 50 лет, также будут увеличены.
Эксперт отметила, что с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличатся на 6,8% для отдельных категорий граждан, включая федеральных льготников. Это касается летчиков-испытателей, космонавтов, участников Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.
Выплаты по особым заслугам перед Россией, такие как для Героев России и чемпионов Олимпийских игр, также вырастут. Пенсионерам, которым исполнится 80 лет с 1 апреля, или тем, кто получит инвалидность I группы, фиксированная часть страховой пенсии будет удвоена.
