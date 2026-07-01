01 июля 2026, 15:16

Фото: iStock/andrey shalari

Долгая дорога к морю часто кажется мелочью только до момента посадки в вагон. Уже через несколько часов начинают раздражать жара, теснота, шум и невозможность нормально отдохнуть. Многие винят расписание, соседей или кондиционер, хотя причина нередко кроется в подготовке к поездке и привычках в пути. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Главное правило — не превращать вагон в склад Еда и вода решают больше, чем кажется Сон в пути зависит от мелочей Чем занять себя, чтобы не считать часы Как сохранить силы и хорошее настроение Быстрые лайфхаки для долгой дороги

Главное правило — не превращать вагон в склад

Еда и вода решают больше, чем кажется

Фото: iStock/norr08

Сон в пути зависит от мелочей

Чем занять себя, чтобы не считать часы

Фото: iStock/Pavel Starikov

Как сохранить силы и хорошее настроение

Быстрые лайфхаки для долгой дороги