Биолог дал советы, как бороться с вредителями на огороде
В случае массового распространения слизней, муравьев и тли на дачном участке без химии не обойтись. Об этом садоводов предупредил биолог и агроном Михаил Воробьев.
По его словам, слизней можно уничтожать с помощью специальных препаратов-моллюскоцидов, которые представляют собой синие гранулы. Их необходимо рассыпать по участку, особенно на путях передвижения вредителей. Также для борьбы со слизнями помогают рыхление почвы и ловушки в виде мокрых тряпок или кусочков картофеля. Утром их легко собрать и уничтожить.
Против муравьев существует много готовых препаратов, которые действуют надежно. Их заливают непосредственно в муравейники или рассыпают в местах скопления насекомых. Для борьбы с тлей подходят любые инсектициды. Этот вредитель быстро погибает, поскольку является сильно уязвимым.
«Но если время упущено, тогда уже без химии, конечно, не обойтись — тут и слизни, и муравьи, и тля требуют серьезных препаратов. Главное — выбирать те, что разрешены для овощных культур, и строго соблюдать дозировку», — заключил Воробьев в разговоре с Life.ru.
Тем временем врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 предупредил о том, что вода из бочки на даче подходит исключительно для полива растений и ее ни в коем случае нельзя пить.
«Очень высока вероятность того, что там заведутся различные микроорганизмы, та же кишечная палочка, что чревато развитием пищевого отравления. Если емкость еще и не закрывают, то вполне можно заразиться и сальмонеллезом: больная птица пролетит мимо, ее экскременты попадут в воду и растворятся в ней вместе с бактерией», — пояснил терапевт.
Он уточнил, что колодезная вода более безопасна, поскольку она постоянно обновляется. Однако перед употреблением ее стоит профильтровать и прокипятить, заключил Кондрахин.