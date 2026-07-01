Биолог дал советы, как бороться с вредителями на огороде

01 июля 2026, 14:44

Агроном Воробьев: бороться со слизнями на грядках можно механическим путем

Фото: iStock/Toni Jardon

В случае массового распространения слизней, муравьев и тли на дачном участке без химии не обойтись. Об этом садоводов предупредил биолог и агроном Михаил Воробьев.





По его словам, слизней можно уничтожать с помощью специальных препаратов-моллюскоцидов, которые представляют собой синие гранулы. Их необходимо рассыпать по участку, особенно на путях передвижения вредителей. Также для борьбы со слизнями помогают рыхление почвы и ловушки в виде мокрых тряпок или кусочков картофеля. Утром их легко собрать и уничтожить.



Против муравьев существует много готовых препаратов, которые действуют надежно. Их заливают непосредственно в муравейники или рассыпают в местах скопления насекомых. Для борьбы с тлей подходят любые инсектициды. Этот вредитель быстро погибает, поскольку является сильно уязвимым.





«Но если время упущено, тогда уже без химии, конечно, не обойтись — тут и слизни, и муравьи, и тля требуют серьезных препаратов. Главное — выбирать те, что разрешены для овощных культур, и строго соблюдать дозировку», — заключил Воробьев в разговоре с Life.ru.

«Очень высока вероятность того, что там заведутся различные микроорганизмы, та же кишечная палочка, что чревато развитием пищевого отравления. Если емкость еще и не закрывают, то вполне можно заразиться и сальмонеллезом: больная птица пролетит мимо, ее экскременты попадут в воду и растворятся в ней вместе с бактерией», — пояснил терапевт.