В России запретили «схему Долиной»

01 июля 2026, 15:01

Верховный суд запретил отменять сделки с жильём из-за заблуждения продавца

Фото: Istock/AndreyPopov

Верховный суд России запретил «схему Долиной» — отныне нельзя отменять сделки с жильём только из-за заблуждения продавца. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.