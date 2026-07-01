В России запретили «схему Долиной»
Верховный суд России запретил «схему Долиной» — отныне нельзя отменять сделки с жильём только из-за заблуждения продавца. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Президиум ВС РФ под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по оспариванию сделок с 20 правовыми позициями за 2022–2025 годы. Судам необходимо учитывать добросовестность покупателя и его возможность распознать заблуждение продавца. Обе стороны получают равную защиту.
Сделка жертвы мошенников может стать недействительной, только если покупатель знал или должен был знать об обмане. При исполненном договоре суд применяет последствия недействительности.
Заблуждение продавца о мотивах сделки не даёт оснований для её отмены по статье 178 ГК РФ. Договор дарения жилья суд может признать недействительным как подозрительную сделку в банкротстве, если установит цель причинить вред кредиторам.
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