17 ноября 2026, 14:11

Синоптик Позднякова: в Москве и области будет контрастная погода

Фото: iStock/Andrey Tishin

Зима в Москву на этой неделе не спешит. Несмотря на календарь, с 17 по 23 ноября столичный регион останется во власти аномального тепла: температура будет превышать климатическую норму на несколько градусов. Однако насладиться сухой погодой не получится — синоптики обещают частые дожди, мокрый снег и сильный ветер, из-за чего на дорогах и тротуарах образуется опасная гололедица.





Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» отметила, что главная особенность этой недели в Москве и Подмосковье — не столько конкретные температуры, сколько их резкая смена. Погоду будет определять атлантический циклон, и именно его атмосферные фронты создадут контраст между серединой недели и её концом.





«Уже сейчас в Подмосковье усиливается ветер. В ночь на среду начнётся мокрый снег. Не исключено, что завтра к утру у нас сформируется временный снежный покров высотой 1—2 см, осадки продолжатся и днём», — рассказала она.

«Поэтому будет ощущение, что на улице стало значительно холоднее. Но уже в ночь на четверг характер осадков изменится: они станут небольшими, возможен мокрый снег с дождём, а днём пойдёт чистый дождь. Температура при этом поднимется до +4…+6 °C — довольно высоко для середины ноября», — отметила Позднякова.