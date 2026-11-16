Синоптик раскрыла погоду в Москве на 18 ноября
В Москве в среду, 18 ноября, ожидается сильный ветер с порывами до 12–14 м/с. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, в течение недели в городе сохранится тёплая погода с положительной аномалией температуры, пишет Москва 24. В ночь на вторник, 17 ноября, минимальная температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — до минус 3. Ожидается переменная облачность без осадков.
Днём во вторник будет облачно с прояснениями, существенных дождей не ожидается, небольшие осадки возможны вечером. Температура составит плюс 1–3 градуса в Москве и от плюс 1 до плюс 4 — по области, добавила синоптик.
Среду Позднякова назвала самым неблагоприятным днём, когда погоду будут определять атмосферные фронты атлантического циклона. Ночью ожидаются снег и мокрый снег, утром местами гололедица. Из-за ветра на улице будет казаться холоднее.
В ночь на среду столбики термометров покажут 0–1 градус в Москве и до минус 3 — по области. Днём локальные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя сохранятся, однако температура будет положительной: от плюс 1 до плюс 3 в столице и от плюс 1 до плюс 6 по региону.
«В последующие дни характер погоды практически не изменится. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем — дожди. Больше всего их ожидается в четверг, а в пятницу, субботу и воскресенье осадки будут небольшими», — сказала специалист.В ночь на четверг, 19 ноября, в Москве минимальная температура составит от 0 до плюс 2, по региону — от минус 2 до плюс 3. Днём — плюс 4–6, по области — до плюс 7.
В пятницу, 20-го числа, ночью по Москве и региону ожидается от минус 1 до плюс 4, дневная температура составит плюс 2–7. В субботу, 21 ноября, ночью прогнозируется 0–4 градуса, днём — плюс 1–6.