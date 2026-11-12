Синоптик раскрыла погоду в Москве на выходных

12 ноября 2026, 20:33

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве ожидаются морозы

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные дни в Москве прогнозируется смена синоптических процессов. В субботу погоду будет определять южная окраина циклона, центр которого направится с Финского залива к Белому морю, а в воскресенье погодные условия сформирует антициклон с юга.





По словам синоптика, за сутки атмосферное давление в столице вырастет на 14 единиц — с 739 до 753 миллиметров ртутного столба. Она отметила, что такие перемены не всегда благоприятны для метеозависимых людей: при повышенном давлении страдают гипертоники, возможны спазмы сосудов. Однако большинство москвичей, по ее мнению, будут ощущать комфорт при солнечной погоде.





«На смену серому небу придет сухая, в ночные часы слегка морозная погода», — написала Позднякова в телеграм.