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Синоптик раскрыла погоду в Москве на выходных

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве ожидаются морозы
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные дни в Москве прогнозируется смена синоптических процессов. В субботу погоду будет определять южная окраина циклона, центр которого направится с Финского залива к Белому морю, а в воскресенье погодные условия сформирует антициклон с юга.



По словам синоптика, за сутки атмосферное давление в столице вырастет на 14 единиц — с 739 до 753 миллиметров ртутного столба. Она отметила, что такие перемены не всегда благоприятны для метеозависимых людей: при повышенном давлении страдают гипертоники, возможны спазмы сосудов. Однако большинство москвичей, по ее мнению, будут ощущать комфорт при солнечной погоде.

«На смену серому небу придет сухая, в ночные часы слегка морозная погода», — написала Позднякова в телеграм.
Ранее синоптик ответила, какая погода ждет Петербург в ноябре. Дневная температура может быть ниже, чем в Москве.
Никита Кротов

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