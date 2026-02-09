Смерть сына, измена жены и долголетие: судьба Владимира Зельдина. Кто устроил борьбу за его наследство после смерти?
10 февраля актеру Владимиру Зельдину было бы 111 лет. В 98 он пробежал по Крымской набережной от моста до памятника Петру I во время московского этапа эстафеты олимпийского огня, позже он праздновал 101-й день рождения на сцене родного театра Российской армии. Как Зельдин стал артистом, сколько у него было браков и кто получил наследство актера — в материале «Радио 1».
Биография Владимира Зельдина: детство и юностьВладимир Зельдин появился на свет 10 февраля 1915 года в городе Козлове под Тамбовом в семье музыкантов. Папа, Михаил Евгеньевич, трудился дирижером и играл на нескольких инструментах. Мама, Анна Николаевна, была преподавателем музыки. Кроме Володи у супругов было еще четверо детей, каждому из которых мама и папа пытались привить любовь к искусству.
Зельдин с малых лет играл на рояле, скрипке и трубе. В 12-летнем возрасте Зельдин переехал в Москву вместе с семьей. Володя пытался поступить в Хореографическое училище Большого театра, однако папа настаивал на музыкальном образовании. Спустя два года Михаил Евгеньевич скончался, а еще через три года — мать Зельдина.
Став сиротой в 17 лет, будущий артист стал мечтать о флоте. Однако он не смог стать студентом военного училища из-за плохого зрения. Тогда Зельдин пошел на завод учеником слесаря — он хотел помогать братьям и сестрам. Но юношу все равно тянуло к творчеству.
«Как-то, прогуливаясь после работы по Каретному Ряду, увидел объявление о приеме в театрально-производственное училище при театре им. МОСПС (ныне — театр им. Моссовета). Дай, думаю, попробую. Меня прослушали и попросили прийти через неделю. Я за неделю совершенно забыл о своем поступлении. Вспомнил, пришел, смотрю, списки висят, и, что самое удивительное, я в этих списках», — рассказывал Зельдин.Владимир учился на курсе Евгения Лепковского и после выпуска из училища вошел в состав труппы театра им. Моссовета. Спустя три года он перешел в Театр транспорта (сейчас — Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя), где встретился с Владимиром Маяковским и Александром Вертинским. В 1940 году Зельдин впервые очутился на съемочной площадке.
Сталин вернул Зельдина на съемочную площадкуАссистентка режиссера Ивана Пырьева заметила Зельдина в спектакле «Генеральный консул» и порекомендовала его на ключевую роль фильма «Свинарка и пастух». Создатель картины прислушался к ее совету.
«Он как раз искал актера на роль пастуха Мусаиба. Мне предложили прийти на пробы. Утвердили. Но работа над этой картиной была прервана из-за Великой Отечественной войны. Пырьев ушел добровольцем на фронт, я получил направление в танковое училище. Но Сталин велел продолжать съемки. Всех вернули на съемочную площадку», — делился Зельдин.Днем артисты снимали комедию, иногда прячась в укрытиях во время воздушных атак, а ночью дежурили на крыше зданий и железными щипцами гасили зажигательные бомбы. Лента вышла в 1941 году и принесла начинающему актеру любовь публики.
После эвакуации Владимир очутился в Казахстане, где год работал в местном театре. Потом он вернулся в Москву и поддерживал моральный дух людей. За вклад в развитие искусства во время Великой Отечественной войны артист получил специальную награду.
В 1945 году Владимир начал работать в Центральном театре Советской армии и продолжил появляться на экране: «Сказание о земле Сибирской», «Карнавальная ночь», «Дядя Ваня», «Дуэнья». За 72-летнюю карьеру актер сыграл в 52 картинах. После работы у Пырьева Зельдин получил огромную любовь общественности за роль в сериале «Сваты».
Владимир отмечал, что всегда считал себя театральным актером и сниматься в фильмах не стремился. Зато на сцене артист часто демонстрировал вокальное мастерство и балетную пластику. К примеру, в роли Альдемаро в спектакле «Учитель танцев» или в мюзикле «Человек из Ламанчи», где пел и танцевал в свои 90 лет.
Личная жизнь Владимира ЗельдинаВ жизни артиста было три женщины. Первой женой Зельдина была коллега по Театру транспорта Людмила Мартынова. Люся прекрасно разбиралась в истории живописи и регулярно водила любимого по музеям и выставкам. Союз Людмилы и Владимира был размеренным и интересным, однако их совместную жизнь омрачила трагедия: сын артистов умер от инфекции — мальчику было меньше года.
Потом дети у Зельдина так и не появились. Через некоторое время Людмила вступила в другие отношения и переехала в Ялту. Экс-супруги снова встретились лишь в 1970 году. Никаких обид у Мартыновой и Зельдина друг на друга у них не было.
«Мы хорошо жили, но потом она увлеклась кем-то другим и ушла от меня. Подбадривая себя, я иногда шутил, что, если бы Люся предвидела, каким успехом будет пользоваться моя первая картина «Свинарка и пастух», никогда бы меня не оставила», — отмечал актер.Второй супругой Владимира стала артистка Генриетта Островская. Они встретились в театре Советской армии и часто играли вместе в спектаклях. Потихоньку их рабочие отношения переросли в романтические. Зельдин и Островская прожили 15 лет, но так и не сыграли свадьбу. Со временем чувства ушли, и актеры расстались.
«У нее уже был большой сын от первого брака, Алеша, и мама. Первое время наша семейная жизнь выглядела довольно странно. Пока мы оба были бездомны, я жил в театре, а она с Алешей и мамой — в гостиничном номере, который снимал для нее театр. Когда мы расходились, я оставил ей все. Тогда у нас была уже и квартира, и дача. Я считаю, что мужчина должен поступать именно так. Я слишком хорошо помнил, как трудно мы начинали», — подчеркивал Владимир.
Настоящая любовь ЗельдинаИстинное счастье Зельдин обрел с Иветтой Капраловой. Она окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, трудилась в бюро пропаганды советского киноискусства и участвовала в творческих вечерах. Пара встретилась на одном из таких мероприятий, а в 1964 году они заключили брак. На момент знакомства Иветте было 28 лет, а Владимиру — 47.
Супруги прожили вместе 54 года. Актер считал жену своим главным и единственным другом.
«Я человек малообразованный, она умнее меня, образованнее. Она окончила университет, знает язык английский. Она мне помогает в моей работе советами. В этом отношении она мой негласный режиссер. Я благодарен судьбе, что вот у меня есть такое», — откровенничал артист.Влюбленные прожили большую часть совместной жизни в квартире площадью 28 квадратных метров. Последние годы Владимир чаще бывал на даче в Серебряном Бору.
Долголетие артистаВ 2013 году Зельдин участвовал в эстафете олимпийского огня и стал наиболее возрастным факелоносцем в истории. В 2016 году артист встретил 101-й день рождения в театре Российской армии. Владимир выступил на сцене в спектакле «Танцы с учителем».
Когда Зельдина интересовали секреты долголетия, Владимир Михайлович всегда говорил, что так получилось благодаря совокупности причин.
«Я никогда не курил, не пил и не пью. Даже испанское вино, которое мне в знак благодарности за роль в «Человеке из Ламанчи» прислал посол Испании, отдал своим коллегам. Но со спортом дружил. Любил коньки, лыжи, верховую езду. В манеже тренировался с сыновьями Микояна и Васей Сталиным», — делился Зельдин в 97 лет.
Артист уверял, что нужно сохранять в себе детскость и не страшиться быть смешным, особенно в преклонном возрасте.
«Нужно быть влюбленным каждую минуту. Это дает энергетику, интерес к жизни. Бывает, приходит коллега в новой кофточке или с новой прической. А я спрошу, где купила обновку. Вообще очень люблю женщин. У человека всегда должно быть состояние влюбленности. Я влюблен в свою жену Иветту. Она для меня самый дорогой подарок, который преподнесла жизнь», — уточнял Владимир.
Борьба за наследство актераВ октябре 2016 года Зельдина госпитализировали из-за пониженного давления. Он ушел из жизни в медицинском учреждении от остановки сердца. Вдова артиста умерла спустя три месяца после супруга. Иветта успела переписать двухкомнатную квартиру на сводного брата Владимира Боярского.
После кончины жены актера внучатый племянник Зельдина Игорь захотел побороться за наследство дяди. Как говорил сам мужчина, его прадедушка по материнской линии был родным братом покойного артиста. Он обратился к юристам, чтобы доказать родство с Зельдиным, и добился своего. Однако квартира все равно осталась у Боярского.
«Шесть месяцев поднимал архивы в Тамбове, откуда родом Владимир Михайлович. Однако для полной картины не хватало свидетельства о смерти Владимира Михайловича. Оно на руках у Боярского, с которым мы не общаемся. Поэтому отступил, и он стал единственным обладателем квартиры», — делился со StarHit Игорь.