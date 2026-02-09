09 февраля 2026, 12:58

Владимир Зельдин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

10 февраля актеру Владимиру Зельдину было бы 111 лет. В 98 он пробежал по Крымской набережной от моста до памятника Петру I во время московского этапа эстафеты олимпийского огня, позже он праздновал 101-й день рождения на сцене родного театра Российской армии. Как Зельдин стал артистом, сколько у него было браков и кто получил наследство актера — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Владимира Зельдина: детство и юность Сталин вернул Зельдина на съемочную площадку Личная жизнь Владимира Зельдина Настоящая любовь Зельдина Долголетие артиста Борьба за наследство актера

Биография Владимира Зельдина: детство и юность

Владимир Зельдин (Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев)

«Как-то, прогуливаясь после работы по Каретному Ряду, увидел объявление о приеме в театрально-производственное училище при театре им. МОСПС (ныне — театр им. Моссовета). Дай, думаю, попробую. Меня прослушали и попросили прийти через неделю. Я за неделю совершенно забыл о своем поступлении. Вспомнил, пришел, смотрю, списки висят, и, что самое удивительное, я в этих списках», — рассказывал Зельдин.

Сталин вернул Зельдина на съемочную площадку

«Он как раз искал актера на роль пастуха Мусаиба. Мне предложили прийти на пробы. Утвердили. Но работа над этой картиной была прервана из-за Великой Отечественной войны. Пырьев ушел добровольцем на фронт, я получил направление в танковое училище. Но Сталин велел продолжать съемки. Всех вернули на съемочную площадку», — делился Зельдин.

Владимир Зельдин (Фото: кадр из сериала «Сваты»)

Личная жизнь Владимира Зельдина

Владимир Зельдин (Фото: кадр из фильма «Десять негритят»)

«Мы хорошо жили, но потом она увлеклась кем-то другим и ушла от меня. Подбадривая себя, я иногда шутил, что, если бы Люся предвидела, каким успехом будет пользоваться моя первая картина «Свинарка и пастух», никогда бы меня не оставила», — отмечал актер.

«У нее уже был большой сын от первого брака, Алеша, и мама. Первое время наша семейная жизнь выглядела довольно странно. Пока мы оба были бездомны, я жил в театре, а она с Алешей и мамой — в гостиничном номере, который снимал для нее театр. Когда мы расходились, я оставил ей все. Тогда у нас была уже и квартира, и дача. Я считаю, что мужчина должен поступать именно так. Я слишком хорошо помнил, как трудно мы начинали», — подчеркивал Владимир.



Настоящая любовь Зельдина

Владимир Зельдин с супругой (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Я человек малообразованный, она умнее меня, образованнее. Она окончила университет, знает язык английский. Она мне помогает в моей работе советами. В этом отношении она мой негласный режиссер. Я благодарен судьбе, что вот у меня есть такое», — откровенничал артист.

Долголетие артиста

«Я никогда не курил, не пил и не пью. Даже испанское вино, которое мне в знак благодарности за роль в «Человеке из Ламанчи» прислал посол Испании, отдал своим коллегам. Но со спортом дружил. Любил коньки, лыжи, верховую езду. В манеже тренировался с сыновьями Микояна и Васей Сталиным», — делился Зельдин в 97 лет.

Владимир Зельдин (Фото: РИА Новости / Валерий Мельников)

«Нужно быть влюбленным каждую минуту. Это дает энергетику, интерес к жизни. Бывает, приходит коллега в новой кофточке или с новой прической. А я спрошу, где купила обновку. Вообще очень люблю женщин. У человека всегда должно быть состояние влюбленности. Я влюблен в свою жену Иветту. Она для меня самый дорогой подарок, который преподнесла жизнь», — уточнял Владимир.



Борьба за наследство актера

«Шесть месяцев поднимал архивы в Тамбове, откуда родом Владимир Михайлович. Однако для полной картины не хватало свидетельства о смерти Владимира Михайловича. Оно на руках у Боярского, с которым мы не общаемся. Поэтому отступил, и он стал единственным обладателем квартиры», — делился со StarHit Игорь.