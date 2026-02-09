«Зашкаливающий талант»: Елена Скороходова высказалась об Ольге Чиповской

09 февраля 2026, 11:33

Елена Скороходова назвала Ольгу Чиповскую лучшей актрисой на церемонии прощания

Ольга Чиповская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В Большом фойе Театра имени Вахтангова проходит прощание с актрисой Ольгой Чиповской.





Её дочь, 38-летняя Анна, пришла проводить народную артистку в последний путь. Она стояла у гроба матери, пока коллеги, друзья и почитатели таланта Чиповской подходили проститься.



На церемонию пришла и актриса Елена Скороходова. В беседе с изданием Super она поделилась воспоминаниями о Чиповской. Скороходова отметила, что во время их совместной учёбы в Щукинском училище они общались очень близко.

«Оля была фантастическая, зашкаливающая. У неё были зашкаливающие абсолютно данные. Фантастическое обаяние, фантастическая красота. Она выходила на сцену, и к ней магнитом притягивало. Темперамент, органика. Двигалась прекрасно, пела шикарно... Она была лучшая», — сказала Елена.