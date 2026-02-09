«Я не такой красивый, как Александр Петров»: Бурунов рассказал о длительном пути к успеху и славе
Актёр, телеведущий и мастер дубляжа Сергей Бурунов рассказал, что стать знаменитостью ему было сложно из-за внешних параметров. Его слова цитирует РИА Новости.
В разговоре с журналистами артист вспомнил слова матери: «Посмотри в зеркало». Эти слова, по признанию звезды, до сих пор всплывают в памяти. Бурунов также сравнил себя с коллегой по цеху Александром Петровым.
«Путь был не просто долгий. Я ведь с трудом поступил. Не как Александр Петров, потому что я не такой красивый, как он…», — поделился актёр.Обращаясь к молодым коллегам, Бурунов дал несколько важных советов. По его словам, необходимо верить в себя и не поддаваться страху. Ждать мгновенного триумфа не стоит так же, как и ставить перед собой невыполнимые задачи. Как отметил звезда сериала «Полицейский с Рублёвки», для него успех стал результатом естественного хода событий, а не целенаправленного стремления к славе.