«Не знаю, что происходит»: Полина Гагарина призналась в проблемах с фигурой и здоровьем

09 февраля 2026, 02:07

Полина Гагарина призналась в проблемах с фигурой и здоровьем

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости / gagara1987official)

Певица Полина Гагарина откровенно рассказала о своих переживаниях, связанных с внешностью и самочувствием. С эмоциональной речью она выступила в шоу «Что о тебе думают?» с Ксенией Собчак.





Артистка недовольна своим телом и считает, что ей необходимо сесть на диету. Однако придерживаться ограничений в питании оказывается непросто.



«Я уже долгое время не могу привести себя в порядок, потому что я жру, ребята! Да, это правда. Наверное, с 38 лет это началось. Не знаю, что происходит, но я прямо хочу есть», — заявила Гагарина.