«Не знаю, что происходит»: Полина Гагарина призналась в проблемах с фигурой и здоровьем
Полина Гагарина призналась в проблемах с фигурой и здоровьем
Певица Полина Гагарина откровенно рассказала о своих переживаниях, связанных с внешностью и самочувствием. С эмоциональной речью она выступила в шоу «Что о тебе думают?» с Ксенией Собчак.
Артистка недовольна своим телом и считает, что ей необходимо сесть на диету. Однако придерживаться ограничений в питании оказывается непросто.
«Я уже долгое время не могу привести себя в порядок, потому что я жру, ребята! Да, это правда. Наверное, с 38 лет это началось. Не знаю, что происходит, но я прямо хочу есть», — заявила Гагарина.
Певица отметила, что предпочитает «сухой» тип фигуры. Поэтому сейчас, по её мнению, она находится не в лучшей форме.
2025 год выдался для азнаменитости непростым. С сентября по май Полина болела каждый месяц. Из‑за недомоганий артистка не могла заниматься спортом, что вызывало у неё разочарование. Причина частых болезней так и осталась загадкой. В какой‑то момент Гагарина даже подумывала обратиться к ясновидящим, но с наступлением лета её самочувствие нормализовалось.