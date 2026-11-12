«Похудеть — полдела»: Диетолог на примере Иосифа Пригожина объяснила, как не остаться с обвисшей кожей
Диетолог Королева: чтобы не было обвисаний, вес нужно снижать комплексно
Продюсер Иосиф Пригожин сбросил 18 килограммов с помощью препаратов для диабетиков — и столкнулся с проблемой, о которой предупреждают врачи: кожа «просела». Он признался, что похудеть — только полдела, главный квест — удержать лицо.
Диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что снижение веса — это не спринт, а комплексный проект.
«Процесс снижения массы тела обязательно должен быть сопряжён с комплексным подходом к самому проекту. Надо прийти к доктору на приём, принести определенные результаты для того чтобы было понимание, а можно ли в данный момент терять массу тела. Может, есть какие-то противопоказания — и такое бывает», — сказала она.
По словам эксперта, проект снижения массы тела должен быть сопряжён и с физической нагрузкой, и с массажными технологиями, процедурами, и с физиотерапией, которая позволяет сделать физическое тело не только потерявшим избыток жировой массы, но и подтянутым, с хорошим мышечным тонусом.
«Если у человека есть уже накопленный пул определённых заболеваний, в частности эндокринологического характера, гастроэнтерологии или других проблем, то доктор должен это учитывать. Питание же должно быть отработано таким образом, чтобы постепенно, пошагово расставаться с лишними килограммами, обретая здоровое тело с хорошей физической формой, достаточно подтянутой кожей», — объяснила Королева.
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