«Компенсировал средства»: Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом
Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом из тех, с кем работал
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал самых порядочных звёзд из тех, с кем он работал.
В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин сообщил, что подавляющее большинство артистов сразу меняются после обретения славы.
«Я давно привык, что артисты автоматически становятся более капризными, менее сговорчивыми и более высокомерными, когда они начинают чувствовать вкус славы, а в кармане появляется пара копеек. Но среди всех звёзд, которые меня приятно обрадовали, оказался лишь Стас Пьеха», — заметил Иосиф Игоревич.Он подчеркнул, что лично вкладывался в продвижение певца наравне с Виктором Дробышем, а по завершении сотрудничества Станислав вернул ему вложенные в проект средства. Пригожин отметил, что ситуация с Пьехой — это тот самый редкий случай, когда звезда такой величины сохраняет в себе человеческие качества и порядочность.