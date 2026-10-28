«Компенсировал средства»: Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

28 октября 2026, 14:23

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом из тех, с кем работал

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал самых порядочных звёзд из тех, с кем он работал.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин сообщил, что подавляющее большинство артистов сразу меняются после обретения славы.

«Я давно привык, что артисты автоматически становятся более капризными, менее сговорчивыми и более высокомерными, когда они начинают чувствовать вкус славы, а в кармане появляется пара копеек. Но среди всех звёзд, которые меня приятно обрадовали, оказался лишь Стас Пьеха», — заметил Иосиф Игоревич.