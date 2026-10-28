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«Компенсировал средства»: Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом

Пригожин назвал Стаса Пьеху самым порядочным артистом из тех, с кем работал
Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал самых порядочных звёзд из тех, с кем он работал.



В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин сообщил, что подавляющее большинство артистов сразу меняются после обретения славы.

«Я давно привык, что артисты автоматически становятся более капризными, менее сговорчивыми и более высокомерными, когда они начинают чувствовать вкус славы, а в кармане появляется пара копеек. Но среди всех звёзд, которые меня приятно обрадовали, оказался лишь Стас Пьеха», — заметил Иосиф Игоревич.
Он подчеркнул, что лично вкладывался в продвижение певца наравне с Виктором Дробышем, а по завершении сотрудничества Станислав вернул ему вложенные в проект средства. Пригожин отметил, что ситуация с Пьехой — это тот самый редкий случай, когда звезда такой величины сохраняет в себе человеческие качества и порядочность.

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Ольга Щелокова

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