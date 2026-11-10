Диетолог рассказала о способных ослабить иммунитет продуктах
Сладости, чипсы и фастфуд ослабляют иммунитет, поэтому их особенно опасно есть в период ОРВИ. Некоторые продукты при регулярном употреблении создают в организме условия, мешающие иммунным клеткам работать полноценно, и в сезон простуд это особенно значимо.
Об этом рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова в беседе с Москвой 24.
На первом месте по доказанному негативному влиянию, по словам эксперта, стоит избыток добавленного сахара, который мы кладем в чай, употребляем в виде конфет, выпечки и сладких напитков. Есть данные, что после поступления в организм значительного количества сахара эффективность нейтрофилов — одного из типов иммунных клеток — снижается на несколько часов. Также прослеживается дозозависимая связь: чем выше потребление сладкого, тем чаще случаются респираторные заболевания. Механизм здесь связан с тем, что хронически высокий уровень глюкозы в крови создает провоспалительный фон и нарушает нормальную работу иммунных клеток, пояснила диетолог.
Еще одна опасная категория — ультрапереработанные продукты: промышленная выпечка, чипсы, сухарики, готовые завтраки с сахаром, колбасные изделия и фастфуд. Исследования показывают, что высокое потребление таких продуктов связано с повышенным риском инфекционных заболеваний, и часть этого эффекта возникает по причине их негативного влияния на вес и метаболизм. Кроме того, ультрапереработанная пища обычно бедна клетчаткой, которая необходима для поддержания здоровой микробиоты кишечника, а поскольку значительная часть иммунных клеток сосредоточена именно в нем, нарушение баланса микрофлоры косвенно ослабляет защиту, подчеркнула Залетова.
Особенно нежелательным в сезон ОРВИ является употребление алкоголя: он напрямую подавляет функцию различных иммунных клеток и нарушает барьерные функции слизистых, делая организм более уязвимым к инфекциям, предупредила диетолог. Также, добавила она, следует отказаться от жарки продуктов с большим количеством масла, поскольку в результате образуются соединения, которые поддерживают хроническое воспаление. В целом это необходимый механизм острой защиты, но когда он становится постоянным фоном, иммунная система работает менее эффективно.
При этом Залетова отметила, что необязательно строго запрещать себе все из перечисленного. Однако в сезон, когда вокруг циркулирует много вирусов, имеет смысл пересмотреть рацион, добавив в него больше овощей, белка и сложных углеводов, а названные категории свести к минимуму. Это не гарантирует, что стопроцентно удастся избежать заболевания, зато совершенно точно поможет создать условия, в которых иммунной системе будет проще делать свою работу, заключила она.
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