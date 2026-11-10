Диетолог рассказала о способных ослабить иммунитет продуктах

10 ноября 2026, 13:19

Диетолог Залетова: фастфуд и сладости ослабляют иммунитет в период ОРВИ

Фото: iStock/monticelllo

Сладости, чипсы и фастфуд ослабляют иммунитет, поэтому их особенно опасно есть в период ОРВИ. Некоторые продукты при регулярном употреблении создают в организме условия, мешающие иммунным клеткам работать полноценно, и в сезон простуд это особенно значимо.