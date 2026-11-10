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Иосиф Пригожин обратится к косметологам после похудения на 18 килограммов

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин планирует пройти курс косметологических процедур после резкого снижения веса.



С беседе с Общественной Службой Новостей мужчина рассказал, что сначала потеря 18 килограммов его радовала. Затем он заметил, что кожа на лице и шее обвисла. Раньше с такой проблемой он не сталкивался. Пригожин не хочет делать операцию. Группа косметологов поможет ему подобрать аппаратные процедуры, чтобы вернуть коже упругость.

Иосиф Пригожин — один из самых известных продюсеров России, организатор множества музыкальных фестивалей, шоу и концертов. Он работает с популярными эстрадными исполнителями, среди которых в разное время блистали яркие и талантливые красавицы, но главная звезда на его небосклоне — любимая жена Валерия. Мужчина не перестает оставаться в центре инфоповодов — как радостных, так и скандальных.

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Дарья Осипова

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