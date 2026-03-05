«Пойдет по рукам»: Депутат Милонов рассказал, как в преддверии 8 марта определить меркантильность девушки

05 марта 2026, 12:53

Депутат Милонов: если девушка на 8 марта хочет дорогой подарок, то она бесстыжая

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

8 марта остаётся одним из самых любимых праздников в России. Однако в современных реалиях чистота и нежность Международного женского дня зачастую заменяется ссорами и конфликтами из-за подарков.





Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» отметил, что Международный женский день — это эмоционально приятная и светлая история, которая не должна превращаться в парад тщеславия и финансовое стихийное бедствие.





«Девушки в социальных сетях высказывают свои ожидания, говоря, что подарки должны быть непременно очень дорогими. Тем самым они опускают себя до уровня всяких содержанок и проституток. Когда девушка от малознакомого человека хочет получить в подарок что-то дорогое, то это сразу выдаёт, что она бесстыжая и бессовестная. А потом придёт кто-то и подарит более дорогой подарок, она с ним будет общаться. Пойдёт по рукам», — сказал он.