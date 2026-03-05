Милонов предложил отправлять на карантин «эвакуированных из Дубая эскортниц»

05 марта 2026, 12:22

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

В России стоит создать специальную карантинную зону для эвакуированных из Дубая эскортниц сроком на полгода. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.





По словам депутата, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке вместе с обычными россиянами в страну могут вернуться и женщины с низкой социальной ответственностью, которые на протяжении долгого времени предлагали свои услуги в барах, ресторанах и гостиницах Дубая.





«Образ жизни таких женщин может быть связан с риском наличия опасных заболеваний, что делает необходимой их изоляцию», — приводят argumenti.ru слова Милонова.