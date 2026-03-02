«Дважды не судят»: В Госдуме пожелали Михаилу Ефремову удачи на сцене
Депутат Милонов связал ажиотаж вокруг спектакля с Ефремовым с талантом актёра
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил ажиотаж вокруг спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым исключительно талантом артиста.
В беседе с NEWS.ru Милонов заявил, что зрители соскучились по творчеству актёра и с нетерпением ждут его возвращения на сцену и в кино.
«Михаил Ефремов был и остаётся талантливым актёром. Поклонники его творчества и таланта соскучились, ждут спектакль. Я бы и сам с удовольствием посмотрел», — поделился депутат.Парламентарий выразил надежду, что за время пребывания в тюрьме Ефремов переосмыслил свою жизнь.
«Сложный период, который был в его жизни, закончился. Мы об этом больше не говорим. У нас дважды никого не судят. Он не опустил руки и вернулся к творчеству. Надеюсь, творчество его поддержит и укрепит. Пускай, конечно, играет, радует людей», — заключил Милонов.Ранее стало известно, как Михаил Ефремов относится к алкоголю после выхода из тюрьмы.