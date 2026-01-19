«Поймай мысль»: Психолог назвала технику, позволяющую контролировать эмоции

19 января 2026, 12:01

Психолог Аванесян: в эмоциях нужно отмечать первую мысль

Фото: iStock/fizkes

Зачастую справляться со своими эмоциями не так просто. Это приводит к конфликтам, недомолвкам и прочим неприятностям в общении с другими людьми.





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» рассказала, что контролировать себя можно с помощью техники «поймай мысль до эмоции».





«Иногда эмоция накрывает с головой, а поступок совершается будто сам собой. Но, на самом деле, есть цепочка, которая срабатывает за доли секунды», — сказала она.

Мысль-спусковой крючок («он меня игнорирует»);

Мгновенная эмоция (обида, тревога, гнев);

Автоматическая реакция (колкость, уход в себя, вспышка).

«Мы часто замечаем только пункты 2 и 3, но надо смотреть выше. Вы не можете запретить себе чувствовать, но можете перехватить мысль, которая это чувство создала. Остановитесь после одной сильной эмоции, спросите себя: "О чём я только что подумал?" Просто осознайте эту связь», — добавила она.