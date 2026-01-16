«Ребенок-диктатор — не чудовище»: Психолог назвала причину постоянных истерик у детей

16 января 2026, 15:09

Психолог Иншина: Ребёнок-диктатор — не чудовище, а чуткий барометр в семье

Фото: iStock/Pressmaster

Ребёнок-диктатор является громоотводом, в который бьёт молния семейных проблем. Об этом рассказала клинический психолог, специалист по системной терапии Лидия Иншина.





По словам психолога, семья не является группой отдельных личностей. Это организм с единой нервной системой.





«И если в организме боль — он кричит. Только кричит часто не там, где болит. Болит сустав между мамой и папой, а орет — горло ребёнка. Ребёнок-диктатор — это громоотвод, в который бьёт молния невысказанных обид, непрояснённых границ и усталости. Он берёт на себя удар, чтобы система не развалилась. Ценой собственного спокойствия», — рассказала Иншина в разговоре с RuNews24.ru.

«Ребенок-диктатор — не чудовище. Он — самый чуткий барометр в доме. Он показывает шторм, который все делают вид, что не замечают. Не ломайте барометр. Научитесь читать погоду и, наконец, спрячьтесь от своего внутреннего урагана», — заключила психолог.