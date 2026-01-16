«Ребенок-диктатор — не чудовище»: Психолог назвала причину постоянных истерик у детей
Ребёнок-диктатор является громоотводом, в который бьёт молния семейных проблем. Об этом рассказала клинический психолог, специалист по системной терапии Лидия Иншина.
По словам психолога, семья не является группой отдельных личностей. Это организм с единой нервной системой.
«И если в организме боль — он кричит. Только кричит часто не там, где болит. Болит сустав между мамой и папой, а орет — горло ребёнка. Ребёнок-диктатор — это громоотвод, в который бьёт молния невысказанных обид, непрояснённых границ и усталости. Он берёт на себя удар, чтобы система не развалилась. Ценой собственного спокойствия», — рассказала Иншина в разговоре с RuNews24.ru.
По ее словам, все обращают внимание на истерики ребенка, однако не замечают «ледяного молчания на кухне» между взрослыми. Такими действиями дети пытаются заполнить пустоту, образовавшуюся в семье.
Психолог посоветовала при частых истериках у ребенка в первую очередь обратить внимание на проблемы в семье. Кроме того, не стоит кричать на малыша, необходимо выстроить четкие границы и последовательность в действиях.
Можно придумать общее дело или ритуал без гаджетов, проводить чаще время вместе без разговоров об успехах и провалах. Иншина также призвала обратиться к семейному терапевту, который научит слышать «не слова скандала, а боль за ними».
«Ребенок-диктатор — не чудовище. Он — самый чуткий барометр в доме. Он показывает шторм, который все делают вид, что не замечают. Не ломайте барометр. Научитесь читать погоду и, наконец, спрячьтесь от своего внутреннего урагана», — заключила психолог.