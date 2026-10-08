Кинокритик объяснил, почему Юра Борисов может остаться без «Оскара»

08 октября 2026, 10:24

Кинокритик Сушко: успех на премии «Оскар» сильно зависит от продвижения актера

Юра Борисов с женой (фото: Instagram* / annashevchuk_a)

Российский актер Юра Борисов, вероятно, не получит «Оскар» за роль в фильме «Искусственный», считает кинокритик «Абзаца» Анатолий Сушко. По его словам, дело не в актерском мастерстве, а в системе продвижения претендентов на главную кинопремию.





Сушко заявил, что в Голливуде даже самый гениальный актер не получит номинацию без продвижения со стороны студии по конкретной методичке.

«В идеале придумать цепляющую легенду, как он готовился к роли, и обильно присыпать броским продающим лоском. Кроме того, на момент вручения важную роль играет политический контекст и то, насколько он бьется с личностью актера, образом персонажа и сюжетом фильма», — сказал эксперт.

«Он молодец, он достоин, он заслуживает. Более того, нам это надо правильно использовать. Ведь сегодня Борисов в Голливуде — это наша та самая мягкая лысая сила», — добавил критик.