Кинокритик объяснил, почему Юра Борисов может остаться без «Оскара»
Кинокритик Сушко: успех на премии «Оскар» сильно зависит от продвижения актера
Российский актер Юра Борисов, вероятно, не получит «Оскар» за роль в фильме «Искусственный», считает кинокритик «Абзаца» Анатолий Сушко. По его словам, дело не в актерском мастерстве, а в системе продвижения претендентов на главную кинопремию.
Сушко заявил, что в Голливуде даже самый гениальный актер не получит номинацию без продвижения со стороны студии по конкретной методичке.
«В идеале придумать цепляющую легенду, как он готовился к роли, и обильно присыпать броским продающим лоском. Кроме того, на момент вручения важную роль играет политический контекст и то, насколько он бьется с личностью актера, образом персонажа и сюжетом фильма», — сказал эксперт.По его оценке, около 70% успеха на премии могут определять факторы, не связанные непосредственно с искусством и актерским мастерством. При этом Сушко заявил, что будет рад номинации и возможной победе Борисова.
«Он молодец, он достоин, он заслуживает. Более того, нам это надо правильно использовать. Ведь сегодня Борисов в Голливуде — это наша та самая мягкая лысая сила», — добавил критик.Ранее сообщалось, что Юру Борисова снова хотят выдвинуть на «Оскар» за главную роль в фильме «Искусственный». В России картина выйдет в январе 2027 года. Вместе с Борисовым в ней снялся Эндрю Гарфилд, сыгравший Сэма Альтмана. Его также выдвигают на «Оскар», но в категории за лучшую мужскую роль второго плана. Сам фильм заявят еще в нескольких номинациях.