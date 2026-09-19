Никита Михалков заложил храм рядом со своим театром в Москве
Никита Михалков хотел открыть храм в театре, но получил отказ
Никита Михалков принял участие в торжественной закладке храма Рождества Христова рядом с театром «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Речь идет об участке на заднем дворе театра, где ранее уже находился храм, сообщает ТАСС.
По словам режиссера, изначально он хотел разместить церковь непосредственно в здании театра. Однако после обращения к Святейшему идею не поддержали: ему объяснили, что театральное искусство и духовная жизнь не должны находиться под одной крышей.
Тогда Михалков предложил построить храм рядом с театром — на историческом месте, где когда-то уже стояла церковь. На эту идею получили согласие, после чего территорию очистили и начали подготовку к строительству.
«Мы очистили это место, договорились со школой, в которой я, кстати, учился», — рассказал режиссер.Участок имеет для театра особое историческое значение. Южная стена здания «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» сегодня стоит на фундаменте алтарной части храма, который был снесен в 1931 году.
Проект нового храма разработал главный художник театра Юрий Купер. Таким образом, будущая церковь должна появиться буквально рядом с театральной площадкой и на месте, связанном с историей этого пространства.