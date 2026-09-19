Никита Михалков заложил храм рядом со своим театром в Москве

19 сентября 2026, 13:04

Никита Михалков хотел открыть храм в театре, но получил отказ

Никита Михалков (Фото: Instagram* / @nikita__mikhalkov)

Никита Михалков принял участие в торжественной закладке храма Рождества Христова рядом с театром «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Речь идет об участке на заднем дворе театра, где ранее уже находился храм, сообщает ТАСС.





По словам режиссера, изначально он хотел разместить церковь непосредственно в здании театра. Однако после обращения к Святейшему идею не поддержали: ему объяснили, что театральное искусство и духовная жизнь не должны находиться под одной крышей.



Тогда Михалков предложил построить храм рядом с театром — на историческом месте, где когда-то уже стояла церковь. На эту идею получили согласие, после чего территорию очистили и начали подготовку к строительству.





«Мы очистили это место, договорились со школой, в которой я, кстати, учился», — рассказал режиссер.