Уединился с моделью в уборной и породнился с Ивлеевой после «Голой вечеринки»? За что Никита Михалков обругал мать Наташи Королёвой и как живет сейчас

08 октября 2026, 16:24

Никита Михалков (Фото: @nikita__mikhalkov)

Он вырос в элитном посёлке, где этажом ниже играл Рихтер, в школу ходил с дипломатом и за спиной слышал «барчук». В 18 лет Никита Михалков проснулся кумиром миллионов, а сегодня носит титул патриарха российского кино. Но его жизнь — это не только «Оскар» и культовые роли: жёсткая критика в адрес инфлюенсера, неожиданное родство со скандальной блогершей и брак, который сам режиссёр называет основой всей жизни. Как складывалась судьба легендарного постановщика — читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Барчук» из элитного посёлка Смирение и первое настоящее чувство Умыл под краном и повёл в ресторан: как началась их любовь Голая вечеринка и неожиданное родство

«Барчук» из элитного посёлка



Лев Кассиль (Фото: РИА Новости/Александр Невежин)

Смирение и первое настоящее чувство



Анастасия Вертинская (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)

Умыл под краном и повёл в ресторан: как началась их любовь



Никита Михалков и Татьяна Соловьёва (Фото: @nikita__mikhalkov)

«Ты должна сидеть дома», — цитирует Михалкова «78.ru».

Голая вечеринка и неожиданное родство



Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — отреагировал Никита Сергеевич в личном канале, отвечая журналистке.



Никита Михалков (Фото: @nikita__mikhalkov)

«Мы что, должны забыть? Мы что, должны подтереть ей прошлое? Мы правда считаем, что достаточно просто прийти и сказать: хочу паспорт?» — цитирует сценариста «Рамблер».

«Неужели российский паспорт стали сравнивать с «призом» за хорошее поведение? Неужели теперь его можно получить по звонку или «порешав» ряд вопросов, потому что «надо»?» — возмущалась интернет-аудитория.