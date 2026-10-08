Уединился с моделью в уборной и породнился с Ивлеевой после «Голой вечеринки»? За что Никита Михалков обругал мать Наташи Королёвой и как живет сейчас
Он вырос в элитном посёлке, где этажом ниже играл Рихтер, в школу ходил с дипломатом и за спиной слышал «барчук». В 18 лет Никита Михалков проснулся кумиром миллионов, а сегодня носит титул патриарха российского кино. Но его жизнь — это не только «Оскар» и культовые роли: жёсткая критика в адрес инфлюенсера, неожиданное родство со скандальной блогершей и брак, который сам режиссёр называет основой всей жизни. Как складывалась судьба легендарного постановщика — читайте в материале «Радио 1».
«Барчук» из элитного посёлкаДетство будущего мэтра советского кинематографа разительно отличалось от будней обычных ребят из СССР. Пока его сверстники разучивали пионерские марши и играли во дворе, маленький Никита засыпал под звуки фортепиано Святослава Рихтера, жившего этажом ниже.
Вместо «Мурзилки» подросток с увлечением листал книги, специально отобранные для него знаменитым детским писателем Львом Кассилем. В школу мальчик являлся не с потрёпанным ранцем, а с элегантным дипломатом, что сразу выделяло его из толпы одноклассников. Вместо дворовых историй Никита с увлечением рассуждал о жизни «на даче» в элитном посёлке, а учителя то и дело фиксировали в дневнике замечания о «барских замашках». За глаза сверстники прозвали его не иначе как «барчук». Конечно, бурная юность не обходилась без романтических переживаний. Будущий режиссёр безумно влюбился в юную Татьяну Тарасову, дочь легендарного тренера, но она предпочла другого. Не менее болезненным стал отказ Елены Щорс — внучки знаменитого комдива. Доведённый отчаянием до крайности, юноша решился на театральный жест: влез на балкон и повис на одной руке на перилах 11-го этажа, разыгрывая сцену из мелодрамы. Однако этот поступок не произвёл на Лену должного впечатления. Отношения у них так и не сложились.
Смирение и первое настоящее чувствоОглушительный успех картины «Я шагаю по Москве» вскружил голову 18-летнему Никите. Юноша стремительно подхватил «звёздную болезнь»: его комната превратилась в импровизированный музей собственного величия, увешанный фотографиями, журнальными вырезками и кадрами со съёмок, на которые он мог часами смотреть с неподдельным восхищением. Точку в этом себялюбии поставила мать — Наталья Кончаловская, женщина мудрая и с твёрдым характером.
Она не стала читать нотаций, а поступила куда дальновиднее: под каждым портретом сына родительница нарисовала стрелки, уводящие взгляд к репродукции картины их великого предка, живописца Василия Сурикова. Рядом красовалась короткая фраза: «Стыдись. Бери пример с предков». Эффект был мгновенным: к вечеру все снимки исчезли со стен. Не менее серьёзное испытание ждало юного Михалкова и на любовном фронте.
Никита увидел Анастасию Вертинскую — звезду «Алых парусов» — и потерял покой. За сердце молоденькой актрисы в то время готовы были перегрызть горло друг другу светила советской культуры, включая Андрея Миронова и Иннокентия Смоктуновского. Понимая, что лобовая атака среди таких титанов не сработает, Никита пошёл ва-банк: он стал демонстративно ухаживать за балериной Еленой Матвеевой, прекрасно зная, что они с Вертинской знакомы.
Эта тактика сработала безупречно: задетая холодностью и ревностью, «Ассоль» сама сделала первый шаг. Возлюбленные вскоре поженились, но союз оказался недолговечным. Творческие амбиции обоих и жёсткие, традиционные взгляды Михалкова на семейный очаг сделали своё дело.
Супруг хотел видеть жену домохозяйкой, которая «сидит дома и качает ребёнка», а Вертинская была одержима карьерой. Брак распался, оставив после себя не только шлейф горьких воспоминаний, но и бесценный жизненный опыт.
Умыл под краном и повёл в ресторан: как началась их любовьСпустя несколько лет после развода Никита Михалков встретил свою будущую жену — модель Татьяну Соловьёву. Их знакомство состоялось в Доме кино, и, по воспоминаниям Татьяны, первое свидание началось с по-настоящему неординарного поступка режиссёра. Увидев чрезмерный макияж и модную причёску спутницы, Никита пришёл в ужас: он молча взял девушку за руку, отвёл в туалетную комнату, умыл под краном и только после этого повёл в ресторан.
Такая властность не испугала бывшую манекенщицу, а, напротив, покорила её. С этого повелительного жеста и началась их большая история любви. В 1973 году они стали мужем и женой. Народный артист называет этот союз фундаментом, на котором держится всё. В браке родились трое детей: Анна, Артём и Надежда. По словам Татьяны, муж, не терпящий рядом с собой другого лидера, сумел мягко, но твёрдо подавить её собственные амбиции. После рождения второго ребёнка Никита настоял, чтобы жена оставила карьеру.
«Ты должна сидеть дома», — цитирует Михалкова «78.ru».
Голая вечеринка и неожиданное родствоСегодня патриарх отечественного кинематографа с удовольствием примеряет роль многодетного деда. Просторы его большого дома давно заполнили шумные внуки. Сам режиссёр по-доброму шутит, что уже начал путаться в их именах. Кинематографическая династия Михалковых продолжает процветать: его дети успешно штурмуют вершины актёрского, режиссёрского и продюсерского ремесла. Впрочем, реальная жизнь мэтра подкидывает сюжеты, не уступающие по яркости его собственным сценариям. Недавно фамилия Михалковых неожиданно переплелась с именами главных ньюсмейкеров современного шоу-бизнеса. Семейство оказалось связано родственными узами с инфлюенсером Анастасией Ивлеевой: она вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака, чья бабушка, Екатерина, является родной дочерью писательницы Натальи Кончаловской (матери Никиты Сергеевича). Таким образом, Филипп приходится режиссёру внучатым племянником.
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Ирония судьбы заключается в том, что ранее Михалков открыто и жёстко критиковал блогершу — сначала за очевидные пробелы в образовании и кругозоре, а позже в прессе активно муссировались слухи о его резкой реакции на её печально известную «голую вечеринку» (вплоть до обвинений в том, что именно он якобы показал видео президенту, что кинематографист категорически опроверг). Причём автором этих домыслов была Ксения Собчак.
«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — отреагировал Никита Сергеевич в личном канале, отвечая журналистке.Как свидетельствуют многочисленные биографические публикации и аналитические материалы, посвящённые Михалкову, вокруг его фигуры не утихают споры. Однако даже критики, как отмечают исследователи, признают: влияние режиссёра на культурную и общественную жизнь страны остаётся колоссальным. Эпоха по имени Никита Михалков продолжает рождать дискуссии, но не оспаривается главное: масштаб его присутствия в отечественной культуре огромен. Режиссёр никогда не стеснялся в выражениях, давая оценку поступкам коллег по цеху. Так, он резко и публично высказался о матери певицы Наташи Королёвой, изъявившей желание получить российский паспорт.
«Мы что, должны забыть? Мы что, должны подтереть ей прошлое? Мы правда считаем, что достаточно просто прийти и сказать: хочу паспорт?» — цитирует сценариста «Рамблер».Его жёсткую и бескомпромиссную позицию тогда поддержали многие пользователи в социальных сетях.
«Неужели российский паспорт стали сравнивать с «призом» за хорошее поведение? Неужели теперь его можно получить по звонку или «порешав» ряд вопросов, потому что «надо»?» — возмущалась интернет-аудитория.