«Пока рано»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных

05 июня 2026, 13:13

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье на выходных будет сухо и жарко

Фото: Istock/arcady_31

Долгожданное лето вступает в свои права. Синоптики обещают москвичам и жителям области первые по-настоящему жаркие выходные без осадков. Однако купальный сезон открывать пока рано: вода в водоемах не успела прогреться.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» порадовал столичных жителей кратким и емким прогнозом.





«Нас ждет небольшая облачность и полное отсутствие осадков. Температурный фон будет только расти: в ближайшие сутки воздух прогреется до +25 °С, затем до +27 °С, а в понедельник столбики термометров покажут +30 °С. Это, наверное, первые летние, по-настоящему солнечные выходные, жаркие, приглашающие посетить какой-нибудь подмосковный пляж», — поделился синоптик.

«Вода не совсем хороша, она ниже +15 °С. В такую воду, конечно, только очень смелые люди могут рискнуть войти. До комфортных параметров водоемы прогреются лишь к следующим выходным», — отметил эксперт.