«Пока рано»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных
Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье на выходных будет сухо и жарко
Долгожданное лето вступает в свои права. Синоптики обещают москвичам и жителям области первые по-настоящему жаркие выходные без осадков. Однако купальный сезон открывать пока рано: вода в водоемах не успела прогреться.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» порадовал столичных жителей кратким и емким прогнозом.
«Нас ждет небольшая облачность и полное отсутствие осадков. Температурный фон будет только расти: в ближайшие сутки воздух прогреется до +25 °С, затем до +27 °С, а в понедельник столбики термометров покажут +30 °С. Это, наверное, первые летние, по-настоящему солнечные выходные, жаркие, приглашающие посетить какой-нибудь подмосковный пляж», — поделился синоптик.
Несмотря на то что пляжи в Подмосковье уже подготовлены к сезону, купаться Шувалов пока запретил, предупредив, что вода в водоемах еще не успела согреться после прохладного начала июня.
«Вода не совсем хороша, она ниже +15 °С. В такую воду, конечно, только очень смелые люди могут рискнуть войти. До комфортных параметров водоемы прогреются лишь к следующим выходным», — отметил эксперт.
По словам Шувалова, сухая погода продержится как минимум до понедельника включительно. Атмосферный фронт, который медленно движется с запада, во вторник принесет небольшие дожди, но резкого похолодания не случится: температура даже после прохождения фронта не опустится ниже +22 °С.