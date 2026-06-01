Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в первую неделю июня

01 июня 2026, 18:13

Синоптик Ильин: в первую неделю июня в Москве ожидается теплая погода

В первые дни лета в столичном регионе ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его прогнозу, температурные показатели уже со вторника начнут соответствовать климатическим нормам начала июня. На текущей неделе москвичей ожидает переменная облачность, и часто будет радовать солнце.





«Температура воздуха на этой неделе ожидается в пределах +19…+24 °C. В воскресенье потеплеет до +25…+27 °C. В ночные часы температурные значения также будут достаточно высокими — порядка +12…+17 °C», — уточнил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».



«Во вторник в Москве максимальная температура +19…+21 °C, в среду +22…+24 °C, а в четверг +23…+25 °C. По региону от +20 до +25 °C. В пятницу и субботу местами могут пройти небольшие кратковременные дожди, ночи останутся по-летнему тёплыми: +10…+15 °C. Дневная температура +21…+26 °C», — рассказала синоптик.