Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в первую неделю июня

Синоптик Ильин: в первую неделю июня в Москве ожидается теплая погода
В первые дни лета в столичном регионе ожидается теплая погода без существенных осадков. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его прогнозу, температурные показатели уже со вторника начнут соответствовать климатическим нормам начала июня. На текущей неделе москвичей ожидает переменная облачность, и часто будет радовать солнце.
«Температура воздуха на этой неделе ожидается в пределах +19…+24 °C. В воскресенье потеплеет до +25…+27 °C. В ночные часы температурные значения также будут достаточно высокими — порядка +12…+17 °C», — уточнил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что температурный фон в столице не только вернется к норме, но и превысит ее в выходные дни.
«Во вторник в Москве максимальная температура +19…+21 °C, в среду +22…+24 °C, а в четверг +23…+25 °C. По региону от +20 до +25 °C. В пятницу и субботу местами могут пройти небольшие кратковременные дожди, ночи останутся по-летнему тёплыми: +10…+15 °C. Дневная температура +21…+26 °C», — рассказала синоптик.
Таким образом, на предстоящих выходных температура воздуха в Москве и Подмосковье будет превышать климатическую норму примерно на 1,5 °C, заключила Позднякова.