Синоптик рассказал, когда на юге России прекратятся сильные ливни

02 июня 2026, 06:01

РИА Новости: проливные дожди не юге России прекратятся к концу июня

Фото: istockphoto/Julia_Sudnitskaya

Дожди, охватившие практически всю территорию Юга России с середины мая, должны прекратиться к концу июня. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил синоптик Северо‑Кавказского гидрометцентра.





Осадки и сильный ветер наблюдаются почти во всех регионах Южного федерального округа. На этих территориях МЧС регулярно объявляет штормовые предупреждения.



По словам специалиста, в первой половине июня погода в регионе будет определяться циклонической активностью. Местами продолжат идти дожди разной интенсивности. Во второй половине дня и вечером осадки могут усиливаться из-за развития конвективной облачности.



«К концу июня дожди должны будут прекратить, и ожидаем за счет этого повышение температуры», — уточнил собеседник агентства.