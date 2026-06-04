Синоптик Леус предупредил о ливне и грозе в Москве

04 июня 2026, 12:05

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В четверг, 4 июня, в столичном регионе после полудня местами ожидаются ливневые дожди и грозы. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в мессенджере МАХ.





По его словам, несмотря на дождь, в Москве и Подмосковье будет тепло, а температура превысит климатическую норму на 2–3 °C. Так, днем воздух прогреется до +23…+25 °C.





«Сегодня отвечать за формирование метеорологических условий в столичном регионе будет малоактивный фронтальный раздел. Он сделает атмосферу над регионом неустойчивой, и в послеполуденные часы в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, проливаясь короткими ливнями, местами прогремят грозы», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Леуса.

«В пятницу ещё возможны кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье уже обойдётся без осадков. В пятницу в Москве ожидается +23...+25 °C, в субботу — +24...+26 °C, +25...+27 °C — в дневные часы в воскресенье», — уточнил специалист.