Синоптик Леус предупредил о ливне и грозе в Москве
В четверг, 4 июня, в столичном регионе после полудня местами ожидаются ливневые дожди и грозы. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в мессенджере МАХ.
По его словам, несмотря на дождь, в Москве и Подмосковье будет тепло, а температура превысит климатическую норму на 2–3 °C. Так, днем воздух прогреется до +23…+25 °C.
«Сегодня отвечать за формирование метеорологических условий в столичном регионе будет малоактивный фронтальный раздел. Он сделает атмосферу над регионом неустойчивой, и в послеполуденные часы в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, проливаясь короткими ливнями, местами прогремят грозы», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Леуса.
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT отметил, что до конца текущей недели в столичном регионе сохранится летняя погода.
«В пятницу ещё возможны кратковременные дожди с грозами. В субботу и воскресенье уже обойдётся без осадков. В пятницу в Москве ожидается +23...+25 °C, в субботу — +24...+26 °C, +25...+27 °C — в дневные часы в воскресенье», — уточнил специалист.
Ильин добавил, что ночная температура будет держаться в пределах +9...+14 °C. А утром в пятницу эксперт не исключил возникновение тумана.