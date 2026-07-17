17 июля 2026, 16:14

Фото: iStock/Azurita

Пока на мангале шипит свинина, говядина и курица, рыба скромно ждёт своего часа. И зря. Форель с лимоном, сочные стейки лосося, креветки с чесноком и мидии в чугунной сковороде превращают обычный пикник в настоящий гастрономический праздник. Такая вкуснятина пахнет дымком, свежей зеленью и морем. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Форель или дорадо целиком: лимон, зелень и масло Стейки лосося: яркий маринад с мёдом и горчицей Креветки на мангале: чеснок, лайм и немного остроты Кальмар с сыром и зеленью: нежная начинка с дымком Мидии в чугунной сковороде: белое вино и сливочное масло Раки на мангале: укроп, лимон и пряный аромат Как не испортить рыбу на углях Как подготовить рыбу к мангалу: чешуя, жабры и правильные надрезы Филе для решётки Быстрый соус к рыбе без майонеза Лимонно-чесночный соус с зеленью Соус с каперсами и горчицей Томатная сальса с чили Соус терияки с имбирём

Форель или дорадо целиком: лимон, зелень и масло

Стейки лосося: яркий маринад с мёдом и горчицей

Креветки на мангале: чеснок, лайм и немного остроты

Фото: iStock/jacktheflipper

Кальмар с сыром и зеленью: нежная начинка с дымком

Мидии в чугунной сковороде: белое вино и сливочное масло

Раки на мангале: укроп, лимон и пряный аромат

Фото: iStock/Giuseppe La Bua

Как не испортить рыбу на углях

Как подготовить рыбу к мангалу: чешуя, жабры и правильные надрезы

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Филе для решётки

Быстрый соус к рыбе без майонеза

Лимонно-чесночный соус с зеленью

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Соус с каперсами и горчицей

Томатная сальса с чили

Соус терияки с имбирём