Пока все спорят о шашлыке, эти морепродукты на решётке исчезают первыми: гости просят добавки. Самые простые и вкусные рецепты
Пока на мангале шипит свинина, говядина и курица, рыба скромно ждёт своего часа. И зря. Форель с лимоном, сочные стейки лосося, креветки с чесноком и мидии в чугунной сковороде превращают обычный пикник в настоящий гастрономический праздник. Такая вкуснятина пахнет дымком, свежей зеленью и морем. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Форель или дорадо целиком: лимон, зелень и маслоЦелая рыба выглядит эффектно и готовится быстро. Для мангала подойдёт форель или дорадо весом до 500–600 граммов. Сделайте на тушке несколько неглубоких надрезов. Внутрь положите кружочки лимона, веточки укропа и петрушки. Снаружи смажьте рыбу оливковым маслом, посолите и добавьте немного чёрного перца. Оставьте форель на 15–20 минут. Затем уложите на решётку и жарьте над умеренными углями. Обычно хватает 12–18 минут. Переворачивайте аккуратно, чтобы нежная кожица не порвалась.
Стейки лосося: яркий маринад с мёдом и горчицейЛосось любит простой маринад без лишней кислоты. Смешайте ложку зернистой горчицы, чайную ложку мёда, немного соевого соуса и пару капель лимонного сока. Покройте стейки этой смесью. Дайте им постоять 20 минут. Жарьте по 3–5 минут с каждой стороны. Внутри лосось должен остаться мягким и сочным. Перед подачей добавьте свежий укроп. Рядом отлично смотрятся запечённые овощи, молодой картофель или салат из огурцов.
Креветки на мангале: чеснок, лайм и немного остротыКрупные креветки лучше готовить в панцире. Он сохраняет сок и защищает мякоть от жара. Для заправки возьмите растительное масло, измельчённый чеснок, сок лайма, соль и щепотку паприки. Любители ярких вкусов могут добавить немного хлопьев чили. Маринуйте морепродукты 10 минут. Нанижите на шпажки или выложите в специальную сетку. Держите над углями всего 3–4 минуты. Как только панцирь стал розовым, пора снимать блюдо с огня.
Кальмар с сыром и зеленью: нежная начинка с дымкомКальмар на решётке готовится за считаные минуты. Главное правило — не передержать его над жаром. Очистите тушки. Для начинки смешайте мягкий творожный сыр, рубленый укроп, петрушку и немного чеснока. Наполните кальмары, закрепите края зубочистками и смажьте маслом. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны. Сыр внутри станет кремовым, а сам кальмар сохранит нежность. Это блюдо часто заканчивается раньше, чем успевают подать мясной шашлык.
Мидии в чугунной сковороде: белое вино и сливочное маслоПоставьте на мангал чугунную сковороду. Растопите в ней сливочное масло, добавьте чеснок и немного сухого белого вина. Выложите мидии в ракушках, накройте крышкой или фольгой. Через 5–7 минут створки раскроются. Добавьте петрушку и несколько капель лимонного сока. Закрытые раковины лучше выбросить. Остальные подавайте сразу, пока ароматный соус не остыл. Свежий хлеб станет отличным дополнением.
Раки на мангале: укроп, лимон и пряный ароматРаков можно приготовить в решётке или глубокой форме из фольги. Смешайте масло, лимонный сок, укроп, чеснок и немного соли. Добавьте щепотку паприки для красивого цвета. Выложите раков на жар, прикройте фольгой и готовьте около 10 минут. Периодически поливайте их ароматной смесью. Мясо получится сочным, а запах соберёт у мангала всех гостей.
Как не испортить рыбу на угляхРыба любит средний жар. Сильное пламя быстро сожжёт кожицу и пересушит мякоть. Решётку стоит заранее смазать маслом. Не держите морепродукты в маринаде слишком долго. Лимонный сок и уксус меняют структуру нежного мяса. Десяти–двадцати минут обычно достаточно. Подавайте блюда сразу после мангала. Добавьте лимон, зелень, свежие овощи и лёгкий соус на основе сметаны или йогурта.
Как подготовить рыбу к мангалу: чешуя, жабры и правильные надрезыЕсли покупаете целую рыбу, обратите внимание на её свежесть. У качественной форели, дорадо или сибаса должны быть прозрачные глаза, упругая тушка, ярко-красные жабры и лёгкий морской запах без резкой кислинки. Перед приготовлением рыбу нужно выпотрошить, удалить жабры и тщательно промыть холодной водой. Чешую у дорадо и сибаса можно оставить: она защитит нежное мясо от сильного жара и поможет сохранить сок. У форели чешуя обычно мелкая, поэтому её также не обязательно счищать.
После мытья обязательно обсушите тушку бумажными полотенцами. Влажная кожа прилипает к решётке и плохо подрумянивается. Затем сделайте по бокам 2–3 неглубоких диагональных надреза: так жар быстрее проникнет к костям, а специи и аромат масла лучше пропитают мякоть.