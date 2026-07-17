Семья несколько часов пыталась снять с ноги мальчика загадочный объект

17 июля 2026, 15:22

В Уфе «улитка» присосалась к ноге ребёнка — врачи разгадали необычную загадку

Фото: Istock / Staras

Семилетний мальчик из Уфы напугал родителей после возвращения с прогулки: на его ноге оказался странный предмет, который выглядел как живое существо. Об этом сообщает SHOT.