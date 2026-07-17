Семья несколько часов пыталась снять с ноги мальчика загадочный объект
Семилетний мальчик из Уфы напугал родителей после возвращения с прогулки: на его ноге оказался странный предмет, который выглядел как живое существо. Об этом сообщает SHOT.
Ребёнок рассказал, что к стопе будто бы «присосалась улитка», которая не отпускает и причиняет боль.
Как рассказала мама ребёнка, дома взрослые действительно увидели на ноге что-то похожее на неприятного паразита. Семья пыталась самостоятельно убрать находку — использовали спирт и масло, но объект не поддавался. При этом мальчик всё сильнее переживал и утверждал, что «улитка» кусается и колется.
Испугавшись, родители отправились с ребёнком в больницу. В первых двух медучреждениях врачи также не сразу смогли понять, что именно находится на ноге у мальчика. Специалисты фотографировали странный объект, консультировались с коллегами и даже рассматривали вариант взять неизвестное вещество на анализ.
Разгадка нашлась только в третьей больнице. Молодая медсестра быстро определила, что никакого опасного существа на ноге нет — загадочный объект оказался обычной жевательной резинкой, которая испачкалась в грязи и прилипла к коже.
После этого «страшная находка» была благополучно удалена, а вместо встречи с неизвестным паразитом семья получила необычную историю, которая могла бы стать настоящим детективом.
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