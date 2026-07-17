17 июля 2026, 12:42

Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум

Фото: iStock/smolaw11

Михаил Светлов из столичной школы №1537, набравший 99 баллов на ЕГЭ-2026 по профильной математике, рассказал в беседе с РИА Новости, что пересдал экзамен на 100 баллов.