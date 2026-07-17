Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен
Михаил Светлов из столичной школы №1537, набравший 99 баллов на ЕГЭ-2026 по профильной математике, рассказал в беседе с РИА Новости, что пересдал экзамен на 100 баллов.
Школьник сдавал ЕГЭ по физике, русскому языку, химии и профильной математике. Его первоначальный результат по профильной математике составил 99 баллов.
В ходе пересдачи он очень надеялся на максимальный балл. Его больше пугала мысль не пересдать экзамен, а не попытаться улучшить свои результаты. Единственной подготовкой к пересдаче, по словам Светлова, стало изучение ошибок, допущенных ранее. В итоге ему удалось их избежать, добавил Михаил. Выпускник заявил, что планирует подать документы на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.
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