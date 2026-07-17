Россиян предупредили об опасности мелких клещей

17 июля 2026, 15:08

Биолог Глазков: мелкие клещи очень опасны

Фото: iStock/Tomasz Klejdysz

Мелкие клещи, которые еще не стали полноценными взрослыми, довольно опасны и могут переносить боррелиоз и клещевой энцефалит. Об этом предупредил кандидат биологических наук Павел Глазков.





Он пояснил, что их размер не превышает одного миллиметра, поэтому их крайне сложно разглядеть, даже если насекомое впилось в кожу. Однако именно из-за размера нимфам легче нападать на мелких грызунов и птиц.





«При этом нимфы способны переносить все те же опасные заболевания, что и взрослые клещи, боррелиоз и энцефалит. Клещи и нимфы впиваются не сразу. Обычно они пару часов ползают по телу в поисках места, к которому можно присосаться», — отметил Глазков в разговоре с Москвой 24.