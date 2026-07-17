Россиян предупредили об опасности мелких клещей
Биолог Глазков: мелкие клещи очень опасны
Мелкие клещи, которые еще не стали полноценными взрослыми, довольно опасны и могут переносить боррелиоз и клещевой энцефалит. Об этом предупредил кандидат биологических наук Павел Глазков.
Он пояснил, что их размер не превышает одного миллиметра, поэтому их крайне сложно разглядеть, даже если насекомое впилось в кожу. Однако именно из-за размера нимфам легче нападать на мелких грызунов и птиц.
«При этом нимфы способны переносить все те же опасные заболевания, что и взрослые клещи, боррелиоз и энцефалит. Клещи и нимфы впиваются не сразу. Обычно они пару часов ползают по телу в поисках места, к которому можно присосаться», — отметил Глазков в разговоре с Москвой 24.
По его словам, после похода в лес или на природу необходимо снять с себя всю одежду и внимательно осмотреть тело на предмет наличия клещей. Биолог уточнил, что насекомые могут «приехать» в дом на корзине с ягодами и грибами или на цветах. Откуда они уже спокойно переползут на любого члена семьи.
Глазков призвал сохранять бдительность до поздней осени, поскольку клещи сохранят активность до тех пор, пока на улице температура не опустится ниже +7 °С.