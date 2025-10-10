Покровская родительская суббота 11 октября: как не совершить тяжкий грех и правильно помянуть усопших родных

10 октября 2025, 13:48

Для православных христиан 11 октября 2025 года — это не просто календарная дата, а день особого молитвенного предстояния. В Покровскую родительскую субботу верующие устремляются мыслями и сердцем к своим усопшим родным, вознося за них горячие молитвы и испрашивая у Господа прощения их грехов и вечного покоя. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Родительская суббота 11 октября: история Покровская родительская суббота: как провести правильно Что категорически не следует делать в Покровскую субботу? Что можно делать 11 октября

Родительская суббота 11 октября: история

Покровская родительская суббота: как провести правильно

Что категорически не следует делать в Покровскую субботу?

Не оставляйте на могилах еду и алкоголь. Этот обычай — пережиток языческих тризн, когда считалось, что душа умершего питается этими дарами. Православное вероучение отвергает подобные практики. В современных условиях такая пища либо портится, либо выбрасывается, что является проявлением неуважения и пустой тратой.

Избегайте конфликтов, сквернословия и злых помыслов. Этот день требует от верующих особого душевного покоя, смирения и чистоты сердца. Любая ссора или внутренняя злоба оскверняют саму идею светлого поминовения.

Откажитесь от пышных поминальных застолий с алкоголем. Поминки — это не повод для шумного праздника, а тихая, скромная трапеза, цель которой — подкрепить силы и вспомнить близких в кругу семьи. Алкоголь же часто провоцирует неуместное в такой день поведение.

Что можно делать 11 октября