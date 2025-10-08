Вильфанд назвал регионы РФ с необычайно теплой для октября погодой
Высокая температура воздуха установилась сразу в трёх российских регионах, и такая тенденция сохранится в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
На севере европейской части страны зафиксированы серьёзные отклонения от климатических норм. В Ненецком автономном округе температура превысит норму на 5–7 градусов. На побережье Баренцева моря воздух прогреется до +8–10 градусов, что характерно для сентябрьского периода.
Мурманская область и Кольский полуостров также испытывают температурный дисбаланс. Здесь показатели будут выше нормы на 5–7 градусов, с максимальными значениями до +10–12 градусов.
Особо примечательная ситуация складывается в Дагестане, где 8–9 октября ожидается аномальное повышение температуры на 7–9 градусов. Термометры покажут +27–28 градусов. Хотя в последующие дни температура немного снизится до +23–25 градусов, такая погода всё равно будет напоминать летний сезон.
