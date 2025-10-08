Вильфанд назвал регионы РФ с необычайно теплой для октября погодой

08 октября 2025, 05:40

Вильфанд: в трех регионах России температура значительно выше нормы

Фото: istockphoto / eugenesergeev

Высокая температура воздуха установилась сразу в трёх российских регионах, и такая тенденция сохранится в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.