Стрельца посетит озарение, а рыбы будут щедры: гороскоп для каждого знака зодиака с 6 по 12 октября
В Деловой сфере надо ориентироваться на новые горизонты и не держаться за прошлое. Важно иметь план наперёд и мыслить стратегически. В любви благоприятен творческий подход и сюрпризы. В сфере здоровья желательно исключить импульсивное поведение и интеллектуальное перенапряжение. Лучше своевременно отдыхать.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо делать то, что ему нравится и быть активным в удовольствие. Ему важно прислушаться к интуиции и предчувствиям.
Тельцу нужно проявить любезность и вежливость. Жизнелюбие надо пробудить через внимание к приятным ежедневным мелочам.
Близнецы поменяют стиль общения. Негласные соглашения станут важны, а доверие и близость сыграют важную роль.
Раку надо сдерживать себя и не допускать конфликтов. Соперничество и конкуренцию лучше на время отложить.
Лев найдёт убедительные причины для подтверждения своего успеха. Он будет горд собой.
Деве надо участвовать в дискуссиях. Ей надо вносить ясность в сложные вопросы.
Весы почувствуют всплеск творческих способностей. Им хорошо заняться интеллектуальной деятельностью.
Скорпиону доставит удовольствие общение с приятными людьми. Новые знакомства позволят иначе взглянуть на предыдущий опыт.
Стрельца посетит озарение. Он заметит то, что раньше упускал из виду.
Козерог успешно преодолеет препятствия и получит поддержку в своих начинаниях. Он получит много приятных впечатлений.
Водолей будет сосредоточен и его невозможно отвлечь от намеченной цели. Длительная концентрация даст желаемый результат.
Рыбы будут благородны, щедры и добросердечные. Они захотят совершить красивый поступок.
