Стрельца посетит озарение, а рыбы будут щедры: гороскоп для каждого знака зодиака с 6 по 12 октября

06 октября 2025, 13:49

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

В Деловой сфере надо ориентироваться на новые горизонты и не держаться за прошлое. Важно иметь план наперёд и мыслить стратегически. В любви благоприятен творческий подход и сюрпризы. В сфере здоровья желательно исключить импульсивное поведение и интеллектуальное перенапряжение. Лучше своевременно отдыхать.