«Покупаем не самого Меладзе»: Риелтор объяснила, почему звёзды вынуждены сбрасывать цены на свою элитную недвижимость

19 мая 2026, 12:38

Риэлтор Королева: покупатели, приобретая особняк Меладзе, не смотрят на его славу

Рынок премиальной недвижимости в России переживает странную трансформацию: особняки Меладзе, Пугачёвой и других уехавших знаменитостей стремительно дешевеют. Покупатели больше не хотят платить за «звёздную пыль» на фасаде, а продавцы, попавшие в список иноагентов, сталкиваются с невозможностью банально получить деньги за свои квадратные метры.





Эксперт по недвижимости Юлия Королева в беседе с «Радио 1» объяснила, что главный камень преткновения при продаже жилья уехавшими селебрити — даже не цена, а сама возможность получить свои кровные. По словам эксперта, банковская система блокирует переводы для тех, кто попал в «чёрные списки».





«Деньги, которые напрямую должны перечисляться продавцу, блокируются, замораживаются. По сути, не имеет смысла человеку продавать недвижимость, потому что он не может забрать деньги. Многие звёзды пытаются обналичить средства через подставных лиц, но для покупателя это настоящая опасная ловушка. У нас уже много лет практика безналичных взаиморасчётов. У покупателя должно быть подтверждение, что он рассчитался именно непосредственно с продавцом, а не с каким-то левым дядей», — сказала она.

«Мы же не покупаем самого Меладзе, правильно? Мы покупаем дом, в котором он жил. Но это его история, его память, его эмоции. Наши эмоции будут другими. Мы покупаем квадратные метры, планировку и ремонт. Поэтому звёздам приходится снижать стоимость, чтобы дойти до уровня покупателя. Однако рынок расставляет всё по местам: сейчас выгоднее построить дом с нуля под себя», — отметила риелтор.

«Правильный вариант — обратиться в гильдию риелторов Москвы и оформить доверенность через российское консульство. Главная проблема сегодня — огромное количество непрофессиональных риелторов. Поэтому покупателю стоит готовиться к долгой проверке документов и требовать расчётов строго через счета собственника, искать агента, для которого безопасность сделки важнее комиссионных», — резюмировала собеседница.