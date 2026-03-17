17 марта 2026, 21:10

РИА Новости: Главу Минздрава Кубани подозревают в мошенничестве с недвижимостью

Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств. Об этом пишет РИА Новости.