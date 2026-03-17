Главу Минздрава Кубани подозревают в мошенничестве с недвижимостью
Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств. Об этом пишет РИА Новости.
По данным собеседников агентства, с 2013 года Филиппов мог незаконно обогатиться на миллиард рублей, оформляя объекты недвижимости на себя и близких родственников. Как уточняют в правоохранительных органах, в собственности у него и его родственников, по имеющимся материалам, числится 57 объектов.
Согласно информации, на которую ссылается СМИ, недвижимость оформлялась на самого министра, его сына и брата, бывшую супругу, ее мать и сестру, а также на гражданскую супругу, ее мать и сына. Отдельно отмечается, что последние сделки по приобретению недвижимости семьи зарегистрировали в 2024 году. Квартиру площадью 142,1 квадратных метра и два машиноместа в центре Сочи, как утверждается, оформили на сестру бывшей жены Филиппова, а квартиру в 124,1 квадрата и нежилое помещение площадью более 800 квадратов в Краснодаре — на сына гражданской супруги министра.
Ведется следствие.
